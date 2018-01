El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, denunció que fue víctima de una nueva amenaza de muerte a través de un correo electrónico, en medio del conflicto por la derogación de la paritaria nacional docente y la polémica por el instructivo de desafiliación de docentes bonaerenses.

"Decidiste ser el enemigo, ahora te vamos a hacer desaparecer", fue el mensaje anónimo que leyó el sindicalista en su casilla de correo y reprodujo Página 12. En diálogo con ese medio, Baradel afirmó que iniciará acciones ante la Justicia, en tanto que ya hizo gestiones ante la división de Delitos Informáticos de la Policía Federal.

"Anoche recibí un mail en el que me pedían que no hablara más, que iban por el sindicato y por mí, que manejan el poder de la Argentina, que manejan a jueces y medios. Me dijeron que iban a hacer lo que quisieran y que no saliéramos a confrontar, amenazándome a mí y a mi familia", relato el secretario general de SUTEBA.

Ahora, la amenaza se consuma un día después del decreto presidencial que eliminó la paritaria nacional docente y luego de que la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno bonaerense publicara un instructivo para gestionar la desafiliación a los sindicatos docentes.

"Es claro que hay un clima de ataque a quienes defendemos los derechos de los trabajadores y en ese marco recibo nuevas amenazas", concluyó Baradel.