El diputado del Frente Para la Victoria, Rodolfo Tailhade, cruzó a su par de Cambiemos, Eduardo Amadeo, en medio de la discusión por el ajuste a los jubilados en la comisión de Presupuesto y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

"A usted, señor presidente (por Amadeo), no le voy a hacer alusión, por más que quiera. No lo voy a hacer, porque no lo considero", afirmó Tailhade, quien además sostuvo que Amadeo estuvo vinculado con la estafa del Banco Provincia.

Embed

En respuesta, Amadeo señaló que puede ir al juzgado para ver el estado de la causa y lo acusó de ser especialista en hacer denuncias. En respuesta, Tailhade acusó que Amadeo pagó 100 millones de pesos a Clarín que nunca le devolvieron.

"Voy a hablar de Massot, porque usted Amadeo es demasiado poco", afirmó Tailhade para cerrar la discusión.