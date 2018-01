Stolbizer: "Laura Alonso es ultradependiente y militante del gobierno"

La ex diputada del GEN apuntó contra la funcionario que debe bregar por la transparencia en la administración gubernamental.

La ex diputada nacional Margarita Stolbizer criticó al presidente, Mauricio Macri: “Este gobierno tiene una conflictividad de intereses muy reiterada, aunque no es delito en sí mismo, es la puerta de acceso. Cada vez hay más negocios de familiares con áreas del Estado, es muy peligroso. Díganle a los parientes de los funcionarios que no hagan negocios por unos años, ¿qué les cuesta?”.

En este sentido, agregó sobre la titular de la Oficina Anticorrupción: “Laura Alonso es una persona capaz y honesta, pero ultradependiente del Gobierno. Es militante. Le quita credibilidad a su trabajo”. Y cuestionó: “¿Laura Alonso no tiene nada para decir sobre el negocio de los parques eólicos de la familia Macri? Nos toman el pelo. Tenemos una Oficina Anticorrupción que carece absolutamente de independencia”.

En la entrevista exclusiva para el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por Fm La Patriada 102.1, Stolbizer además advirtió a Sergio Massa, con quien conforma la alianza 1PAÍS, ante la posibilidad de una reunión con Cristina Kirchner: “Una reunión entre ellos dos es una cuestión terminal, para mí es insostenible”; al tiempo que afirmó: “Massa puede reunirse con quien quiera, pero yo tengo claro cuál es mi límite y el lugar donde nunca podría estar”.

Embed

Además, Stolbizer advirtió sobre el rol del Poder Judicial en este contexto: “Los que están hoy y festejan decisiones judiciales, sepan que la misma Justicia mañana puede ir por ustedes”. Y reflexionó sobre las prisiones preventivas impulsadas por los jueces: “Las prisiones preventivas se aplican selectivamente: los ex funcionarios están detenidos, pero Cristina Kirchner no. Este gobierno no quiere detener a Cristina, la protegen al igual que a Menem.”.

Por último, criticó a quienes agredieron al ex canciller Héctor Timerman: “Me parece un error que algunos salgan a festejar que le nieguen la visa en medio de una situación tan delicada. Fue correcto el proceder del gobierno, es una cuestión humanitaria”. Y calificó con “un 4 a la gestión de Macri, aprobado pero le falta muchísimo”.