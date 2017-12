Sin precedente: Macri censuró a 43 ONG en la Organización Mundial de Comercio

El gobierno de Mauricio Macri revocó la acreditación de más de 43 expertos de la sociedad civil y no podrán estar en la 11va. Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires. Desde la red Nuestro Mundo no está en Venta (OWINFS, por su sigla en inglés) alertaron que ni siquiera les permitirán ingresar al país para participar de la reunión y denunciaron que esta es "una decisión sin precedentes".

Entre los vetados a ingresar a la reunión hay sindicalistas, promotores del desarrollo, activistas de derechos en internet y ambientalistas. "Si un país anfitrión comienza a tomar este tipo de decisiones que limitan el acceso y lo hace de manera tan arbitraria y sin explicación, ni motivo alguno, entonces la integridad toda de la Conferencia está siendo atacada, especialmente se está violando un principio fundamental de la diplomacia internacional", acusaron desde OWINFS.

Lo grave además es que muchas de las agrupaciones censuradas ya habían participado en el pasado en reuniones de la OMC y habían sido aprobadas para este encuentro por la organización. Desde el gobierno no explicaron los motivos que llevaron a impedir el ingreso, aunque dejaron en claro que se trató de una decisión del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

Así nos ven en el mundo: El Financial Times cuestionó que el gobierno de @mauriciomacri haya prohibido el ingreso de 60 ONG a la reunión de la Organización Mundial de Comercio que se realizará en Buenos Aires. La decisión no tiene precedente.

Algunos países con organizaciones censuradas son: Argentina (Instituto del Mundo del Trabajo, Siemenpuu (Finlandia), Fundación Grupo Efecto Positivo, and Sociedad de Economía Crítica), Bélgica (11.11.11), Brasil (Red Brasileña por la integración de los pueblos, REBRIP), Chile (Derechos Digitales), Indonesia (Institute for National and Democracy Studies), Holanda (Transnational Institute), Filipinas (People Over Profit) y el Reino Unido (Global Justice Now!), así como delegados registrados por organizaciones internacionales como UNI Global Union y UNI Américas y Amigos de la Tierra Internacional.

“Hemos participado de numerosas reuniones previas de la OMC sin ningún inconveniente, pero ahora las cuatro personas que designamos en nuestra delegación han sido excluidas y su acreditación revocada – a pesar del hecho de que hemos estado involucrando a nuestro gobierno en temas de OMC desde hace años y que tenemos pasajes no retornables y reservas de hotel efectivizadas” expresó Nick Dearden de Global Justice Now!

"En los casos que no se aceptó es porque tenían vocación más disruptiva que constructiva”, indicaron funcionarios vinculados a la organización del evento, según publicó el diario Página 12. Desde OWINFS exigieron que no se haga la reunión si es que no permiten el ingreso de las organizaciones.