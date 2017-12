Sergio Maldonado apuntó contra el Gobierno de Mauricio Macri y la Justicia por la muerte de Santiago y deslizó que buscan terminar con el caso sin investigar las responsabilidades de Gendarmería.

"Nosotros lo que queremos saber es la verdad. Tenemos muchas dudas y desde que apareció el cuerpo ahí, se generaron más dudas que antes", apuntó el hermano de Santiago Maldonado en diálogo con A los botes, que se emite por Futurock.fm.

Y enfatizó: "Parece que llega fin de año y quieren cerrar todo diciendo 'se ahogó y ya está'. Hay irregularidades que generan muchas sospechas en el accionar de Gendarmería, las pericias"

En ese sentido, Sergio señaló que "el hecho de que haya aparecido el cuerpo debe tener una investigación aparte, es otra etapa", al tiempo que remarcó que"la autopsia determinó que fue 'ahogamiento con ayuda de hipotermia' No dice en qué fecha murió, ni cómo, ni dónde"

Sobre las dudas que tiene con respecto al hallazgo del cuerpo de su hermano, Maldonado argumentó que "aparece en un lugar distinto de donde lo habían visto los testigos, con el DNI en perfecto estado, la ropa y los billetes".

"Hay muchas cosas que hacen dudar de cómo apareció el cuerpo, justo antes de las elecciones", consideró.

Asimismo, Maldonado disparó contra el Gobierno de Mauricio Macri y resaltó que no tienen comunicación con funcionarios. "Cuando empezó todo y querían reunirse el 7 de agosto, les dije que lo hicieran por escrito, no a escondidas. No quería que se saquen la foto para mostrarle al resto. Quería que me entreguen a Santiago vivo y no lo hicieron", afirmó.

Y en la misma línea aclaró: "No me interesa estar en guerra con el Gobierno, pero me habría gustado que en vez de defender a los gendarmes, los hubiesen investigado. Hubiese sido muy sencillo y válido para la democracia. Nos hacen espionaje. Myriam Bregman presentó una denuncia contra eso y se la dan al juez Otranto, a quien nosotros acusamos de hacer mal su trabajo. Es todo muy evidente. Son cosas de sentido común, no es un capricho".

"Ninguna persona del Gobierno nos apoyó. Me cansé de pedirle a los de Cambiemos, a los radicales y al PRO, que nos apoyaran también en el reclamo, que tenía que trascender a los partidos. Pasaron las elecciones y eso quedó demostrado. Los que estuvieron desde el primer día siguen estando", sentenció.