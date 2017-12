Sergio Maldonado: "Hay que agradecer a Dios que ayer no hubo muertos por la represión"

Sergio Maldonado repudió la represión de las fuerzas de seguridad sobre los manifestantes fuera del Congreso y sostuvo que "hay que agradecer a Dios que no hubo ninguna persona muerta". Además contó que la investigación por la muerte de Santiago Maldonado aún no determinó cómo fue el fallecimiento.

"No sabemos cómo murió, qué día murió, ni dónde murió", afirmó Maldonado acerca de los detalles de la causa judicial que encabeza el juez Gustavo Lleral. En una entrevista con El Destape, además denunció que los rastrillajes en el río Chubut, donde apareció el cuerpo fueron realizados con materiales rudimentarios y sin grandes precisiones científicas. La importancia del rastrillaje era para comprobar si el río tenía una profundidad suficiente para que una persona pueda ahogarse.

Embed Sergio Maldonado: "Hay que agradecer a Dios que ayer a la tarde no haya muerto nadie en la represión" pic.twitter.com/kialf88Zt8 — El Destape (@eldestapeweb) 15 de diciembre de 2017

Acerca del juez Lleral, Maldonado opinó que "en la parte humana continúa como en el primer día", sin embargo se muestra reticente con algunos pedidos en la investigación que hace la querella. "Hay muchas cosas que pedimos y no se realizan. Tenemos que apelar para poder ser tenidos en cuenta. Son cuestiones que tenemos que ver con el tiempo. Quizás él nos sorprende con avances en la causa que no conocemos. Hoy vemos que no es así".

Acerca de la represión en las calles cercanas al Congreso, Sergio Maldonado opinó que "no se puede blindar el Congreso contra la gente para amedrentar y meter miedo". Además sostuvo que "si no hubo un muerto por la represión hay que agradecerle a Dios".