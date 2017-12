En medio del debate por la aprobación de la reforma previsional, el periodista Luis Majul lanzó una fuerte pronóstico sobre los motivos que impulsan esta medida. En el editorial de su programa en radio La Red, el periodista confesó que una alta fuente del Gobierno alertó sobre la posibilidad del estallido de una crisis peor que la del 2001.

"Me lo dijo una alta fuente del gobierno: la Argentina puede llegar a una situación peor que la crisis de 2001, porque aquella fue una crisis inminentemente financiera (sic), la crisis que se puede venir es una crisis estructural", alerto el periodista.

Asimismo, Majul comentó que desde el Gobierno le informaron que "la situación va a explotar si no bajan el déficit" al tiempo que le revelaron que "Si no hacen esta y otras reformas la economía en la Argentina va a explotar".

El periodista manifestó que el compromiso del Estado es bajar el déficit en un punto, y si eso no ocurre a fines del año que viene pueden pasar distintas cosas: "Que nos presten plata a una tasa exorbitante con lo que la cadena de endeudamiento tarde o temprano va a explotar, que dejen de prestarnos plata porque el presidente no cumple con las metas presupuestarias, y que la combinación de dólar bajo, tasas altísimas y tasas de interés de prestamos internacional carismas puede llevar a la Argentina a una situación como diciembre de 2001".

El periodista comentó que el Gobierno considera que se llegó a esta situación por "incorporar al sistema previsional a 4 millones de personas que no habían pagado los descuentos".

Para el periodista, la aprobación de la reforma previsional efectivamente va afectar a los jubilados y también a la gente que tiene Asignación Universal por Hijo. "A mí no me gusta que le quiten a los jubilados 6, 8 puntos, 6000 pesos, pero esto me parece que también hay que decirlo, ¿no?, concluyó Majul.