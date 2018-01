Se profundiza la crisis en Cresta Roja y despiden a trabajadores en Molinos

Atrás quedó la puesta en escena de Mauricio Macri en las instalaciones de Cresta Roja en Esteban Echeverría en el 2016 cuando anunciaba la reactivación de la fábrica. En estos días, los trabajadores de la avícola ven con incertidumbre su futuro laboral debido a la deuda salarial que la empresa no saldó y denuncian un abandono por parte Proteinsa S.A. La crisis también se siente en otra fábrica del mismo distrito en Molinos del Río de la Plata que despidió por “baja productividad” a seis empleados.

“Que Cresta Roja esté funcionando tiene que ver con esta nueva etapa de la Argentina", había afirmado el primer mandatario en abril del 2016 pero la realidad es que los trabajadores perciben deuda en sus salarios del 20 por ciento y de premios, no se les pagan las vacaciones y no saben qué pasará con la fábrica en los próximos meses.

En diálogo con El Destape, el delegado de Cresta Roja, Matías Baffini relató que “el reclamo es de cada fin de año por lo sueldos que no fueron abonados, porque no están dadas las circunstancias para trabajar, porque la empresa no está aportando insumos dentro de la fábrica y no genera confianza a futuro” y denunció que desde que Proteinsa compró la avícola “no invierte en maquinaria, en alimentos para el pollo, en elementos de trabajo y no se ve un proyecto a futuro de desarrollo”.

“Vemos un abandono continuo de la empresa. No vemos un proyecto a futuro de estos empresarios y estamos viendo en el día a día con los sueldos a ver si se llega o no el pago. Estamos en conflicto tras conflicto, las vacaciones no fueron abonadas a la mitad del personal y desde la empresa dicen que no tienen plata para afrontar el pago de las vacaciones y de los sueldos”, denunció el trabajador y aseguró que “está todo deteriorado”.

Detalló, asimismo, que hasta la fecha la empresa les debe “el 20 por ciento del sueldo, premio por asistencia del mes de diciembre y dan vuelta con la indemnización de los compañeros”.

Crisis en Molinos del Rio de la Plata

Mientras los trabajadores de Cresta Roja exigen estabilidad laboral y el pago de sus sueldos, Molinos del Rio de la Plata comenzó el año con una serie de despidos en todo el país. Esta semana, despidieron a seis trabajadores con el pretexto de “baja productividad” y se anoticiaron cuando llegaron a su lugar de trabajo.

“El lunes a las 20.30 cuando quisimos entrar a trabajar los del turno noche, nos prohibieron el ingreso. Hicimos una asamblea con los compañeros del turno tarde y se paró la planta para exigir la reincorporación y nos dijeron que iba a haber más despidos en otros turnos, relató uno de los trabajadores despedidos Luciano Greco a este medio.

La planta en Esteban Echeverría nuclea a 300 operarios. La empresa justificó mediante una carta documento que los seis despidos eran por “bajo rendimiento del personal” pero los trabajadores advirtieron que “son despidos discriminatorios y antisindicales porque dos forman parte de la comisión interna”.

“Estamos en lucha, está parada la planta y bloqueados los portones. Vamos a pasar la noche acá y esperamos tener una audiencia en el Ministerio de Trabajo con Molinos”, adelantó el trabajador.

Asimismo, aclaró que “la planta no tiene crisis del sector porque es una empresa que se vio beneficiada con la devaluación del Gobierno y no tienen problemas de producción, el tema no pasa por ahí” y arremetió que “es una maniobra del Gobierno para meter miedo y los trabajadores bajen la guardia”.