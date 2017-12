Tras la realización del sorteo de la fase de grupos del Mundial , las 32 selecciones que competirán en Rusia 2018 ya conocen a sus primeros rivales.

La primera ronda mundialista ofrecerá duelos más que interesantes como Portugal vs. España, Alemania vs. Suecia y Bélgica vs. Inglaterra, entre otros.

La Selección argentina salió bien parada del sorteo y tendrá un grupo peleado, pero alentador en cuanto a las chances de clasificar.

LOS GRUPOS:

GRUPO A

RUSIA

EGIPTO

URUGUAY

ARABIA SAUDITA

GRUPO B

PORTUGAL

ESPAÑOL

MARRUECOS

IRÁN

GRUPO C

FRANCIA

AUSTRALIA

PERÚ

DINAMARCA

GRUPO D

ARGENTINA

ISLANDIA

CROACIA

NIGERIA

GRUPOS

GRUPO E

BRASIL

SUIZA

COSTA RICA

SERBIA

GRUPO F

ALEMANIA

MÉXICO

SUECIA

COREA DEL SUR

GRUPO G

BÉLGICA

PANAMÁ

TÚNEZ

INGLATERRA

GRUPO H

POLONIA

SENEGAL

COLOMBIA

JAPÓN