Santo Biasatti explicó por qué se va de El Trece y reveló a dónde podría pasar

Después de 26 años al aire, el próximo viernes 15, Santo Biasatti estará por última vez al frente de Telenoche.El periodista tomó la decisión de irse del programa hace algunos días, luego de un año en el que cada vez tuvo menos espacio en el noticiero.

Tras ello, Biasatti habló con el diario La Nación y contó los pormenores de su renuncia a su histórico puesto como conductor del noticiero de la señal del Grupo Clarín: "Me hicieron un ofrecimiento y no lo acepté.Me quisieron ofrecer otra cosa dentro de Telenoche y yo no acepté.", explicó sin entrar en detalles.

Ante los rumores de un posible pase a la CNN, Biasatti aseguró: "No tengo otra cosa. Como cualquiera de nosotros, como vos, cuando no tenemos laburo, buscamos. Nadie me llamó y no conozco a nadie de la CNN acá. Me gustaría. No es una mala propuesta".

"La realidad hay que asumirla, es así. Después del 15, veré cómo hago. Buscaré trabajo. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Yo me voy a morir siendo periodista", concluyó el conductor, que a partir del próximo lunes entrará en su última semana de trabajo.