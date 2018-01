Santiago Del Moro contó qué le dice la gente en la calle

El conductor de Intratables, Santiago Del Moro, contó que cuando camina por la calle la gente le pregunta por el panelista Diego Brancatelli.

Del Moro inauguró el lunes por la noche los nuevos estudios del programa en el canal América. En ese momento vio a Bracatelli y recordó que cuando lo paran en la calle le preguntan por el panelista.

"Pasan los años, pasan los políticos y queda Brancatelli. La gente que me ve por la calle me dice decile a Brancatelli... me hablan más de Brancatelli que de mí mismo", afirmó Del Moro.

En respuesta, Brancatelli respondió que no cree que sea así y reconoció que cuando camina por la calle le preguntan por Del Moro.