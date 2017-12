El filósofo macrista Alejandro Rozitchner volvió a aparecer en Todo Noticias y no le faltaron frases insólitas que lo caracterizan.

Embed

Por un lado, se refirió a la diputada Elisa Carrió, cuando le preguntaron si coincidía con ella en que quieren "derrocar al Gobierno". El pensador se olvidó de responder la pregunta pero no le faltaron los comentarios bizarros.

LEÉ MÁS: Un abogado salió al cruce de los panelistas de Intratables y los acusó de repetir la versión del Gobierno

"Carrió es rock and roll. Hay que entenderla como relacionada con Charly (García), con The Who, Led Zeppelin. Es un aporte iconoclasta, con su inteligencia, con su agudeza, con su moral. Rock nacional o rock moral", aseguró.

Posteriormente se refirió a la senadora Cristina Kirchner, y la equiparó a tres históricos personajes de la televisión. "Veo que ciertos rasgos de Cristina la ubican en el grupo Susana (Giménez), Mirtha (Legrand) o Moria (Casan). Como un fenómeno de comunicación, de teatralidad".

Por otro lado, ahondó en detalles sobre sus dichos de 2016, cuando afirmó que Mauricio Macri es un superhéroe: "El gobierno tiene un dinamismo increíble. Lo veo tan dinámico que, jugando con las ideas, que el pensamiento tiene un rasgo de invención y de humor, podríamos decir que son como Batman, dado que, junto con Robin, eran el dúo dinámico".