El dirigente santafesino ratificó su no acompañamiento al paquete de reformas macristas.

Rossi: "No nos podemos dar el lujo de estar en un escenario de dispersión opositora"

El diputado nacional electo y próximo presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Agustín Rossi, ratificó su descontento por el voto peronista que obtuvo la reforma previsional en la Cámara de Senadores pero aclaró que “en la Cámara de Diputados las cosas son distintas” e instó a la unidad de los espacios peronistas al apostar en poder “compatibilizar” a las facciones peronistas no kirchnerstas con UC.

“Nosotros somos conscientes de que somos el principal bloque opositor porque vamos a ser el espacio con mayor número de diputados opositores, por lo cual, tenemos que darle representación institucional a ese alto sector de argentinos que no creen en la política del macrismo”, aseveró el dirigente kirchnerista santafesino y subrayó que ejercerán “una representación institucional de una oposición responsable que va a defender lo que se haga en el Congreso porque es una de las instituciones de la república”

Remarcó, en tanto, que tendrán “una mirada ideológica crítica, se ejercerá una oposición responsable institucionalmente pero severa ideológicamente” y adelantó: “Vamos a tratar de trabajar con los bloque que tengan una mirada crítica para con el Gobierno de manera tal de poder expresar esa crítica, tratar de generar consensos para frenar los avances del macrismo y tener una iniciativa parlamentaria”.

En ese sentido, manifestó no causarle sorpresa que el bloque de senadores que preside Miguel Ángel Pichetto haya acompañado la reforma previsional y ratificó “no” compartir tal decisión pero aclaró: “La Cámara de Diputados es distinta, si bien de la reforma del ‘94 se atenuó lo que voy a decir, la Cámara de Senadores está ligado a la institucionalidad de las provincias y garantizar el federalismo, pero los diputados somos los representantes del pueblo de la provincia y los pueblos de las provincias están afectados por las decisiones políticas de Macri”.

Al ser consultado si considera a aquellos legisladores como peronistas, disparó: “Nadie puede cuestionar el origen peronistas de una cantidad de dirigentes, creo que es así, pero obviamente no comparto esta decisión” pero arremetió que “a nadie le interesa si sos o no peronistas, sino que lo que importa es si estás o no defendiendo los intereses del pueblo”.

En ese sentido, Rossi fue claro respecto a la unidad que comenzó a pregonarse entre Unidad Ciudadana y los demás sectores del peronismo después de la derrota de octubre y tomó como ejemplo que en Santa Fe que “ambos espacios participaron en las elecciones unidos” y aseveró que “ese tiene que ser el camino, no es fácil pero hay que asumir claramente la idea de tratar de unirse en la diversidad”.

“Cambiemos es una coalición de partidos, no podemos darnos el lujo de estar en un escenario de dispersión opositora, hay que unificarnos porque cada uno tiene un pedazo de la verdad”, recriminó el dirigente kirchnerista y bregó que “en el marco de concebir ese concepto de verdad relativa, uno no se tiene que esconder, sino que se puede unir con miradas similares y eso se va a intentar compatibilizar”.