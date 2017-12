Desde hace más de una semana, Damián Ferrero fue desafectado de la Policía Bonaerense acusado de haber provocado incidentes en la primera marcha contra la reforma previsional en el Congreso. En exclusiva para El Destape, habla por primera vez, desmiente haber estado allí y ya busca abogados para ir a la Justicia para volver a su trabajo.

El jueves 14, en medio de la brutal represión de Gendarmería, ocurrieron incidentes con manifestantes que protestaban contra el congelamiento del poder adquisitivo de las jubilaciones. Pese a las crudas imágenes que dejó el accionar de la fuerza comandada Por Patricia Bullrich, el diario Clarínutilizó para ilustrar su portada del viernes 15 la de un joven con la camiseta de Riestra arrojando piedras. Rápidamente, esa imagen se viralizó junto a otras, sacadas del perfil de Facebook de Ferrero, para acusarlo de ser él ese joven. La Bonaerense informó que lo reconoció y por eso fue desafectado. Lleva más de un año con licencia médica.

Hoy, el sargento del comando de patrulla de Escobar responde a todo:

-El Destape: ¿Sos vos el de la foto?

-Damián Ferrero:Esto es todo mentira, totalmente falso. En las fotos de Facebook soy yo, pero la foto de arriba no. Ni siquiera estaba en Buenos Aires. El jueves (14 de diciembre, día de la manifestación) me citaron al mediodía a la Jefatura Departamental de Campana, me citaron ellos mismos (por la Policía).

Embed 2.-En un trabajo de identificación conn videos y fotos, se descubrió a un policía bonaerense del comando de la patrulla de Escobar, Damián Ferrero, tirando piedras a la policía de la Ciudad. El sargento Ferrero fue desafectado. Es integrante del Unidad Ciudadana (Cristina) pic.twitter.com/T6K9OL59DV — jorge héctor santos (@santosjorgeh) 21 de diciembre de 2017

-¿El mismo jueves que se toma la foto vos afirmás que estabas con la Policía?

-Sí, estaba haciendo un tramite.

-¿Qué tramite hiciste?

-Me dieron una constancia del médico, diagnóstico y días de reposo. Uno va para La Plata vía mail y otro para la Comisaria o Comando.

Embed

-¿El lunes siguiente (18 de diciembre, día de la segunda protesta) estabas en la otra marcha?

-No, el miércoles tenía examen final, estuve estudiando todo el día.

-¿Fuiste a rendir?

-Me presenté, hablé con la profesora y le dije que no había llegado con los últimos dos temas. Me dijo que lo usemos como espacio para hacer consultas. Estuve 40 minutos.

-¿Cómo te enteraste de la acusación?

-Me entero que me están escrachando en Facebook, entro a la fan page "La Delgada Línea Azul" (N. de R. es una fanpage dedicada a la actividad policial, de ideología reaccionaria) y se había compartido como 500 veces.

Embed

-¿En qué se basó la Policía para sancionarte?

-A las dos horas llega un móvil policial a mi casa y me notifica que me tenía que presentar llevando la credencial. Cuando fui, me la pidieron, me dieron un acta de entrega y me hicieron un sumario. En estos momentos estoy desafectado, me hicieron una investigación interna y me apartaron.

-¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a moverte?

-Es muy difícil hacer esto. Los medios como Clarín y La Naciónson muy fuertes, no tengo los medios para contrastar las mentiras. Estoy buscando abogados, mas que eso no puedo hacer.

-¿Militas en alguna agrupación política?

-Hay una confusión: soy estudiante de la Licenciatura de Ciencias Políticas, la política es mi objeto de estudio. Entrevisté a candidatos del PRO Leandro Costa y Albi Czernikowski, hice estudios etnográficos en timbreos del PRO pero como objeto de estudio, no como militancia política. Tengo mi ideología pero nada más que eso.

Embed

-¿Por qué sos policía?

Soy policía desde 2009. Era muy chico cuando ingresé a la institución, necesitaba estabilidad laboral y se presentó una oportunidad. Pensé que iba a ser diferente, cuando ingresé me encontré una institución muy cerrada. En la Policía me estigmatizaron, decían que era un trosko, un zurdo, un peroncho.

-¿Por qué estás con licencia médica?

-Primero, un profe me quiso pegar, hice la denuncia en Asuntos Internos y me hicieron un sumario. Después tuve un episodio en el que me pincharon un brazo con una aguja o algo de eso, quedé asustado y con lesiones psicológicas.