Rompió el silencio el activista noruego deportado y apuntó contra Macri

Luego de que el Gobierno argentino le prohibiera el ingreso al país y lo deportara, el activista Petter Titland resaltó que "es una oportunidad para que el mundo vea la situación de Argentina y del Gobierno", al que calificó como "autoritario"

"Me dijeron que me echaron por el contenido publicado en la web de Attac. En nuestra página hay noticias de Panamá Papers, de Panamá Papers, de los TTP´s y nada más. No hay contenido violento en la web ni en las redes sociales, como dice el Gobierno de Macri. Es una violencia muy grave", contó Titland en una entrevista brindada a El fin de la metáfora, que se emite por Radio 10.

Asimismo, el integrante de la filial noruega de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC) sostuvo que "es una oportunidad para que el mundo vea la situación de Argentina y del Gobierno, que cada vez es más autoritario y tiene presos por razones políticas".

Y apuntó: "Creo que lo que dicen sobre mi persona y de la organización es una muestra de la falta de profesionalidad del Gobierno argentino y la falta de la Inteligencia, es una cosa absurda".

El activista había viajado a la Argentina para participar de la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio, pero al llegar al país fue expulsado del país pese a un reclamo de la Embajada de Noruega.

"Attac es parte de una red internacional de organizaciones que trabajan contra la desigualdad económica, nos oponemos a los paraísos fiscales y tratados de libre comercio", explicó, al tiempo que consideró que "para el presidente Macri y sus aliados somos una amenaza a su abuso de poder, esa es la razón de querer excluirnos del encuentro internacional".