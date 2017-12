Tras su salida de Canal 13 y TN, el periodista deportivo Juan Manuel "Rifle" Varela, rompió el silencio y reveló los motivos que lo llevaron a renunciar de las señales de TV. "Sentí que había llegado a mi techo en el canal, que ya no iba a crecer más", confesó.

En una entrevista exclusiva con diario Perfil, el periodista contó cómo fue el momento preciso donde se dio cuenta que necesitaba cambiar de rumbo. "Estaba en el estudio de Telenoche, microfoneado, trajeado, maquillado, peinado, sentado en una banqueta esperando el aire y 'me bajó el ángel'.Miré hacia adelante y me dije: "Se terminó acá, ya está", relató.

Si bien confesó que lo trataron de "loco y egocéntrico", confesó que no se arrepiente de su decisión, y que de alguna forma, "se fue para volver". Asimismo, comentó que sus compañeros no lo podían creer.

"Mis amigos me dicen que me cambió la cara y que estoy más alegre. Ahora disfruto mucho más de las cosas que hago y no estoy cronometrado", concluyó el periodista deportivo.