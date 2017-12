El oficialismo buscará convertir en ley la reforma previsional que significa un recorte de 100 mil millones de pesos para el pago de jubilaciones. Tras el acuerdo con parte del peronismo de baja intensidad, Cambiemos confía en tener los votos necesarios y el quórum para abrir la sesión.

Será el segundo intento para ajustar a los jubilados luego del escándalo del último jueves, con una feroz represión en las calles que tuvo hasta a los propios diputados de la oposición como víctimas y a sus pares del oficialismo justificándolo. Finalmente, y tras una fuerte discusión en torno a si Cambiemos tenía o no quórum, se levantó la sesión.

Desde la Casa Rosada reconocieron que, si no sale la ley por Diputados, Macri tiene listo un decreto de necesidad y urgencia para cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria. Finalmente, el flamante Interbloque Federal, de 31 miembros, acordó con el oficialismo el pago de un bono que saldría por decreto tras la aprobación de la ley.

El monto del bono sería de 750 pesos, un valor mínimo que no compensa la poda a jubilados ya que se abonaría un solo mes y no se suma al haber, por lo que no contará para los futuros aumentos.

Cambiemos cuenta con 107 miembros y recibiría la ayuda del bloque Socialdemócrata de Martín Lousteau, gran parte del Interbloque Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero para el quórum, de 129.

En cambio, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, Libres del Sur, el FIT y parte del peronismo no kirchnerista votará en contra del proyecto que cuenta con amplias críticas en la sociedad y que enfrenta al Gobierno con el sector social que más lo respaldó hasta el momento.

El recorte a los jubilados forma parte del acuerdo entre el Gobierno nacional y sus pares provinciales, en su gran mayoría peronistas, que avalaron ajustar a la ANSESpara recomponer el dinero que ceden las provincias en favor de Buenos Aires, con un aumento del Fondo del Conurbano.