Reapareció Nai Awada y habló sobre su salud y su futuro profesional

La joven actriz y sobrina de la primera dama Juliana Awada, Nai Awada, volvió a los medios para contar los motivos que la llevaron a dejar el Bailando por un Sueño y reveló cómo será su vuelta al mundo mediático.

Tras cerrar todas sus redes sociales, reapareció en el programa Los Ángeles de la Mañana y relató cómo fueron los meses alejada de los medios y porqué decidió dejar el certamen de ShowMatch.

“Pasó que durante un ensayo tuve un ataque de pánico en la pista. Nunca había tenido algo así antes, tan fuerte y me preocupé mucho porque no sabía lo que me estaba pasando. Yo no me daba cuenta pero era una bomba de tiempo, venía acumulando muchas cosas”, confesó la joven en el living de Ángel De Brito.

Y precisó: “No aguanté más, me explotó la cabeza. Yo había arrancado contestando todo y por ahí no medía que estaba en un programa de televisión, las agresiones en las redes me afectaban muchísimo. Y mi familia no es que estuvo en contra de lo que hice, pero no me apoyó, no me acompañaron. Por eso exploté, cerré todas mis cuentas de las redes sociales, renuncié e hice un tratamiento con mi psicóloga, pero no estuve internada ni anoréxica ni nada de lo que dicen. Fue un ataque de pánico y después la angustia lógica, es un tema delicado”.

Por otro lado, cuando De Brito le preguntó si le gustaría volver al Bailando, Nai fue categórica: “Sí, busco revancha, me gustaría volver al Bailando y entiendo que Jorgito Moliniers ahora está con Mica Viciconte, podría ser con otra persona”.