¿Qué le regaló Juliana Awada a Mauricio Macri?

A través de un audio que se viralizó en redes, el presidente Mauricio Macri contó detalles de su Navidad, mandó saludos a todos los argentinos y hasta reveló qué regalos recibió por las fiestas.

"Hola, ¿cómo andan, espero que hayan recibido algún regalito lindo; yo recibí ropa de deportes, me encantó. Lo único malo es que, como siempre, son noches en las que uno come demasiado, me comí como medio kilo de turrón", expresó Macri en un mensaje que difundió a través de Telegram.

"Con Juliana queremos mandarles un beso enorme, desearles feliz Navidad y decirles que tuvimos un año donde todo nos cuesta pero vale la pena", expresó el presidente en su mensaje navideño.