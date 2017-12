Por qué Abal Medina se abstuvo en la votación de la reforma previsional

El pasado miércoles, la polémica reforma previsional acordada entre gobernadores y el Gobierno recibió media sanción en el Senado gracias al acompañamiento del bloque del Partido Justicialista, comandado por Miguel Ángel Pichetto.

Sin embargo, uno de los legisladores que se abstuvieron de acompañar el proyecto pese a haber participado de las reuniones de comisión fue ni más ni menos que el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, quien prepara su salida de la Cámara Alta para incorporarse a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) a partir del 10 de diciembre por los próximos cuatro años, ocupando uno de los cargos que le corresponden al bloque mayoritario de la oposición, el FPV-PJ.

Según pudo saber El Destape, el legislador decidió "rebelarse" ante el bloque de senadores del que supo formar parte hasta el final de su mandato, ya que presentaba "serias disidencias" con "muchos puntos" del proyecto oficial, que plantea una reducción en los haberes jubilatorios del 8% de aumento en marzo de 2018. Esta decisión provocó el enojo de "varios" integrantes del bloque, que le recriminaron su falta de acompañamiento al proyecto.

"Muchos senadores insistieron para que él acompañara el proyecto y le pedían que no se cortara porque participó de las reuniones, pero él se negó", detalló una alta fuente de la Cámara Alta a este medio, quien agregó que Abal Medina "decidió no votar a favor para no quedar pegado a una medida de esas características", y destacó que tampoco votó en contra ya que "no hubiese servido de nada", dado que el proyecto de reforma ya contaba con los avales necesarios para ser aprobado, gracias a la enorme influencia que ejercieron los gobernadores, que días antes celebraron un "gran acuerdo" con el Gobierno, con excepción de San Luis, que se negó.

Tras la votación, que obtuvo 43 avales a favor, 23 en contra y tres abstenciones, el senador eligió mantenerse en silencio, al menos hasta que la agenda política se apacigüe. Sin embargo, según anticiparon desde su entorno, "no abandonará la política" y continuará participando del espacio Cumplir y Movimiento Evita, aunque, aclararon, a partir de 2018 lo hará "con otro perfil" dado el ámbito académico del que formará parte.