Pichetto opinó sobre los que lo llaman "traidor" y afirmó: "Estoy inmunizado"

El senador Miguel Ángel Pichetto rompió el silencio sobre un tema que lo compromete como lo es la "traición".

El jefe del Bloque Justicialista de la Cámara alta, en una entrevista con el portal Parlamentario, afirmó sobre ese tema: "En política esa palabra no existe, no es una palabra que tenga incorporada en el diccionario".

Pichetto lo dijo cuando le preguntaron: "Algunos de sus compañeros del FpV lo acusan de traidor…". Esa fue la respuesta del senador.

"¿Pero a usted le duele?", le repreguntaron. Y el senador respondió: "Tampoco me duele, la verdad que estoy inmunizado de ese tipo de críticas, porque son sin ningún tipo de sustancia ni contenido".

Asimismo, Pichetto aseveró: "Yo siempre estuve en el peronismo, siempre tuve una visión ligada a la democracia, al debate, a la discusión política. Aun con mayorías plenas acá en el Senado garantice siempre el nivel de participación, de respeto humano y político por las minorías en el espacio de la discusión, tanto en el recinto, como en las comisiones, el cumplimiento estricto de las normas. Acá nadie puede venir a gritar, a insultar, a agraviar, o a generar hechos de violencia, y esta es una cultura que usted sabe está instalada en el Senado, y tuve mucho que ver con todo eso, y por supuesto todos los senadores colaboramos con esa construcción. Así que a mí no me preocupan esas descalificaciones, yo no hago política con descalificaciones de tipo personal".

Y cerró el tema: "Hago política como bloque de ideas y creo haber actuado consecuentemente con el Gobierno anterior del que fui una figura importante como presidente del bloque durante 12 años. Si usted revisa en la historia parlamentaria, hay pocos que tengan una trayectoria de tantos años en la presidencia de un bloque. Siempre he trabajado en función de los intereses de mi gobierno, en esta etapa yo considero que el peronismo tiene que reconfigurar, reordenarse, creo que los sectores más ligados a una visión opositora de bloqueo de izquierda en la Argentina no son la alternativa para el peronismo. Y éste es un debate que deberá darse el peronismo. Yo no califico a nadie como traidor, no me atrevería, nadie tiene el peronómetro y nunca he traicionado al pensamiento y a la visión del peronista".