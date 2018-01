El jefe del bloque PJ en Senadores no cierra las puertas a un eventual acuerdo con la ex Presidenta.

El jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, evaluó que "el peronismo tiene que reconfigurarse" y no descartó volver a coincidir políticamente con la senadora Cristina Kirchner.

"En esta etapa yo considero que el peronismo tiene que reconfigurarse, reordenarse, creo que los sectores más ligados a una visión opositora de bloqueo de izquierda en la Argentina no son la alternativa para el peronismo", opinó Pichetto.

En una entrevista con Semanario Parlamentario, el rionegrino aludió así al espacio que lidera la ex presidenta como lo ha hecho en oportunidades anteriores, aunque no descartó volver a coincidir políticamente con ella.

Al ser consultado respecto de si su ruptura con la actual senadora del FPV no tiene retorno, Pichetto respondió: "Yo no diría eso en política, lo que digo es que hay diferencias de visión".

En el mismo sentido, reiteró que "no" tiene "cuestiones de tipo personal" con la ex presidenta y subrayó que "tiene que seguir siendo senadora, que no debe proceder ningún desafuero hasta que no haya sentencia firme, lo mismo para el caso de Carlos Menem".

Por último, se refirió a quienes lo acusan desde el kirchnerismo de "traidor" y sentenció: "En política esa palabra no existe, no es una palabra que tenga incorporada en el diccionario. La verdad que estoy inmunizado de ese tipo de críticas, porque son sin ningún tipo de sustancia ni contenido".