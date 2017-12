En el marco del debate por las negociaciones salariales de cara a 2018, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti fue el primero en cerrar las paritarias con los gremios estatales. Los números no son prometedores: los estatales de UPCN recibirán un escaso aumento del 11 %, con cláusula gatillo, un monto en línea que la meta de inflación que el Gobierno modificó solo 12 horas después de aprobar el Presupuesto.

Fue el ministro de Haciendo Nicolás Dujovne quien informó sobre el desplazo en las metas inflacionarias. Se estipula un 15 % para 2018 y un 5 % en 2020. El ministro estableció la necesidad de "recalibrar las metas de inflación". La meta inicial que había establecido el Banco Central estipulaba un rango de 8 a 12 %. Con los nuevos números, la paritaria en Córdoba queda por debajo de la inflación.

Con el anunció de este jueves, el Gobierno dejó en offside la paritaria de UPCN, ya que firmó en línea con las pretenciones oficiales que, ahora, debieron reconocer como incumplibles y quedaron cuatro puntos abajo de la meta.

LEE MÁS "El Gobierno anunció que sube un 50% las metas de inflación para 2018"

El acuerdo establece una suba del 6% para el primer cuatrimestre, que activaría en mayo la cláusula gatillo si la inflación supera el porcentaje, y un 5 % para el segundo cuatrimestre, cuya cláusula gatillo se activaría si la suba de precios supera el 11%.

En plena conferencia de prensa, el jefe de gabinete Marcos Peña se refirió al caso cordobés: "Creo que lo más importante es entender que no toda paritaria es lo mismo, no toda situación de cada sector, de cada gobierno es la misma. En la discusión paritaria no sólo hay cuestiones salariales, sino otras cuestiones que pueden ir trabajándose, entendiendo la situación fiscal y compromisos de cada provincia", expresó.

LEE MÁS "Marcos Peña dijo que se cumplieron todas las metas económicas del 2017"