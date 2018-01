A tres años de la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman, los debates alrededor del caso volvieron a surgir. En esta nueva fecha, el periodista Pablo Duggan salió a opinar en su cuenta de Twitter y tuvo un fuerte intercambio con aquellos que sostienen que al fiscal lo mataron.

"Qué interesante la militancia por la versión del asesinato. Eso se inventó para pegarle a CFK que ya no existe más políticamente, por suerte para todos. Ahora ya pueden saber la verdad. Permítanselo, Nisman se suicidó. Esa es la verdad. Saludos Wolff Waldo", expresó en su red social.

En medio de la polémica, el periodista comenzó a debatir acaloradamente con los usuarios, y respondió uno por unos los comentarios que la iban llegando. "No Alejandro, esto no es cierto. Se suicidó y denunció a CFK para que no lo echen de la Fiscalía. Esa es la verdad", contestó Duggan al abogado macrista Alejandro Fargosi.

También apuntó contra la posición de la ex mujer del fiscal: "Ninguna pericia sostuvo la hipótesis del suicidio" dice Arroyo Salgado. ¿Se puede mentir tanto? Hay varias pericias que sostienen el suicidio: autopsia, junta médica, pericia sobre manchas de sangre, pericia criminalística, etc. Arroyo Salgado miente una vez más".