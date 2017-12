El juez federal Julián Ercolini ordenó la detención del empresario Cristóbal López y de su socio Fabián de Sousa, en el marco de la causa en la que están acusados de evadir $8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles a través de la empresa Oil.

Una vez más, el juez decidió hacer uso de la prisión preventiva para detener "inmediatamente" a López y su socio por "obstrucción a la Justicia", al haber intentado vender el paquete accionario del Grupo Indalo, violando presuntamente la inhibición de bienes que pesaba en su contra.

Además, el juez Ercolini procesó al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por haber favorecido presuntamente el accionar de los empresarios, aunque el ex funcionario gozó de una mejor suerte: no será detenido por el momento.