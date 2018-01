Oliván quiso criticar a Victor Hugo y terminó reconociendo que habló sin saber

La panelista se quejó al aire por el contrato del periodista en la radio AM 750, pero una pregunta de Del Moro desvirtuó su teoría en vivo.

La panelista María Julia Oliván criticó que la AM 750pueda contratar a Víctor Hugo Morales, "una figura que debe tener (sic) un alto contrato". Sin embargo, minutos después reconoció que no sabe cuánto cobra el periodista, ni tampoco si compra el espacio.

"¿Vos podrías contratar a Victor Hugo Morales?", preguntó Oliván al secretario adjunto del Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Nestor Segovia.

Oliván quería cuestionar al dueño de la AM 750 es Víctor Santa María, el Secretario General del sindicato SUTERH (de porteros y trabajadores de edificios) y poner en duda el origen de los fondos para pagarle a Víctor Hugo.

"Estamos hablando de gente que es figura muy importante, relevante y que por lo tanto tiene contratos muy importantes", afirmó Oliván que esquivaba hablar de cifras.

"Ahora Víctor Hugo no puede trabajar ni siquiera en la AM 750. ¿Qué es esta persecución? el odio que tienen", acusó Brancatelli.

"Cuesta mucha plata", afirmó Oliván. Ante la afirmación, el conductor del programa Santiago Del Moro, consultó si la panelista no creía que Victor Hugo Morales genera su propia pauta.

"Tenés que hacerle un contrato. Me parece a mí, no sé, quizás paga y compra su espacio. Entonces ese dinero va al gremio. No creo", lanzó Oliván.

