NOVEDADES LITERARIAS

Eduardo Galeano

Cerrado por fútbol

Siglo XXI Editores

“Cuando el Mundial comenzó, en la puerta de mi casa colgué un cartel que decía: Cerrado por fútbol. Cuando lo descolgué, un mes después, yo ya había jugado sesenta y cuatro partidos, cerveza en mano, sin moverme de mi sillón preferido. Esa proeza me dejó frito, los músculos dolidos, la garganta rota; pero ya estoy sintiendo nostalgia”. Este libro reúne todos los textos que Galeano escribió sobre fútbol, la mayoría dispersos en su obra publicada, pero también varios inéditos y verdaderos hallazgos, como la crónica en la que, con sólo 23 años, llama “traidor” al Che Guevara en persona por haber adquirido en Cuba la pasión por el béisbol. Las páginas proponen un recorrido por la historia del fútbol, desde la época en que un jugador recibía una vaca por cada gol hasta el tiempo de los jugadores multimillonarios agobiados por el éxito, pasando por el relato de los diez futbolistas que se pintaron la cara de negro en solidaridad con su compañero discriminado por la hinchada; también hablan de Maradona, “el hombre que no podía vivir sin la fama que no lo dejaba vivir”, y de Zidane, que en su último partido embistió a un rival y se retiró expulsado de un mundial mediocre. Eduardo Galeano creía que el fútbol expresaba “emociones colectivas”, esas que generan “fiesta compartida o compartido naufragio, y existen sin dar explicaciones ni pedir disculpas”. De esas pasiones habla Cerrado por fútbol.

Etiquetas bajo la lupa

Mariana Koppmann y María Claudia Degrossi

Siglo XXI Editores

¿Por qué si tiene envase de yogur, apariencia de yogur y sabe a yogur en la etiqueta dice “bebida láctea”? ¿Es lo mismo una hamburguesa que un medallón de carne? ¿La mayonesa light es baja en calorías? ¿Si la mermelada “no contiene azúcares agregados”, es dietética? ¿Cuánto entra en una porción? Lo cierto es que toda la información para responder a estas preguntas está a la vista: en las etiquetas de los alimentos. Sin embargo, muchas veces esa información nos resulta inaccesible, oscura, confusa. Desde la denominación del producto, pasando por las grasas totales, las grasas trans, las cantidades de sodio o de potasio, las vitaminas y minerales de origen o agregados, los sulfitos y la fenilalanina… parece un universo destinado a entendidos y expertos en la materia.

Historia Social del Fútbol

Del amateurismo a la profesionalización

Julio Frydenberg

Siglo XXI Editores

Hubo un tiempo, los primeros años del siglo XX, en que el fútbol no era parte de la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos: se jugaba en los colegios ingleses para fomentar la disciplina, e informalmente en algunos barrios por el gusto del desafío y el honor del vecindario. Entre esta primera etapa en que las canchas de los clubes no estaban en su zona de influencia (el club de Once tenía su cancha en Floresta o Devoto; el de Almagro, en Parque Chacabuco) y la efervescencia que llevó a que se popularizaran y sus hinchas fueran bautizados con provocadores apodos (“millonarios”, “diablos rojos”, “funebreros” o “leprosos”), el fútbol se convirtió en un espectáculo masivo, y los jugadores, inicialmente amateurs, se transformaron en cracks que brillaban en los medios, como Américo Tesorieri, Fernando Paternoster o Miguel Ángel Lauri.

Mitomanías de los sexos

Eleonor Faur y Alejandro Grimson

Siglo XXI Editores

Mujer, esposa, madre, a cargo de las tareas domésticas. Hombre, sostén del hogar, trabajador de tiempo completo fuera de su casa. En la intimidad, la diosa sexy y el macho siempre dispuesto. En pleno siglo XXI, atravesamos una época de cambios en la que muchos estereotipos sobre los géneros y la sexualidad parecen en entredicho. Sin embargo, lejos de haberse evaporado, siguen ahí: se activan cada vez que algo no encaja con nuestras ideas de “lo típicamente femenino” o “lo típicamente masculino”. Y hacen que, frente a eso que nos incomoda, optemos por señalar con el dedo, deslizar una ironía o estigmatizar. En Mitomanías de los sexos, Eleonor Faur y Alejandro Grimson recorren los laberintos de nuestro lenguaje, los lugares comunes en los que caen hasta los más abiertos y progresistas, para mostrar cómo las diferencias –entre hombres y mujeres, entre parejas heterosexuales y parejas homosexuales– pueden convertirse en grandes o pequeños actos de injusticia. Por eso, más que los casos extremos de violencia o sumisión, este libro ilumina las situaciones y tensiones cotidianas. Las que se juegan, por ejemplo, en el vestuario de un club o en la tribuna de una cancha de fútbol, donde se necesita mucha seguridad y valentía para no festejar un chiste misógino o no corear una canción que parece de la época de las cavernas; las que se juegan en los encuentros eróticos cuando una mujer toma la delantera. Para no hablar de las identidades –travestis, transexuales, intersex– y las orientaciones sexuales que no caben en esquemas binarios y nos obligan a dejar de ver el mundo en blanco y negro.

El inevitable narrar

Uwe Timm

UNSAM Edita

Este libro reúne las conferencias ofrecidas por Uwe Timm entre 1991 y 1992 en la Universidad de Paderborn. En los cinco ensayos que componen El inevitable narrar el autor nos invita a reflexionar sobre el acto creador de la escritura, dejando de lado el discurso literario abstracto de las últimas décadas. Preguntas concretas como “¿qué significa escribir a mano, con la máquina de escribir o con la laptop?” o “¿cómo es el escritorio o la silla de un escritor?” llevan al lector a cuestionarse si hoy existe lo que llamamos narración. A partir de usos habituales como el de O.K., Uwe Timm desarrolla una estética de lo cotidiano según la cual narrar es inherente a la existencia humana como lo es el lenguaje mismo. En palabras del autor: “Toda literatura que no quiera quedar petrificada volviéndose un yeso lingüístico ha de escuchar cómo habla la gente, no solo por razones que tienen que ver con la crónica, sino porque el lenguaje de lo cotidiano amplía y modifica el lenguaje de modo creativo”.

El fuego invisible

Javier Sierra

Editorial Planeta

David Salas, un prometedor lingüista del Trinity College de Dublín, se encuentra, después de aterrizar en Madrid para pasar sus vacaciones, con Victoria Goodman, una vieja amiga de sus abuelos, y con su joven ayudante, una misteriosa historiadora del arte. Ese hecho trastocará sus planes y lo empujará a una sorprendente carrera por averiguar qué ha sucedido con uno de los alumnos de la escuela de literatura que dirige lady Goodman. Para su sorpresa, la clave parece esconderse en el mito del grial y su vinculación con España. Remotas iglesias románicas de los Pirineos, colecciones de arte en Barcelona, libros antiguos y extraños códigos en piedra se alinean en una trama llena de intriga que nos hará pensar sobre el origen de toda inspiración, literatura y arte verdaderos.

Javier Sierra es un apasionado contador de historias. Su mirada se detiene siempre en los detalles ocultos, en los misterios que no hemos sido capaces de resolver, y los comparte tanto en su trabajo literario como en radio y televisión. Es autor de diez obras, seis de ellas novelas de gran éxito internacional. Sus títulos La cena secreta, La dama azul, El ángel perdido, El maestro del Prado o La pirámide inmortal se han publicado en más de cuarenta países y es uno de los pocos escritores españoles que han visto sus obras en lo más alto de las listas de libros más vendidos en Estados Unidos. La clave de su éxito pasa por investigar a fondo los arcanos que aborda y aplicarles la dosis justa de sentido común, imaginación y "visión trascendente".

El día que Charly saltó

Carlos Polimeni

Editorial Planeta

“Nadie me narró las historias que cuento en este libro. Permanecieron guardadas durante mucho tiempo —para que añejaran bien—. Cuento por primera vez anécdotas y situaciones que en su momento preferí preservar y hoy tienen otra trascendencia. Espero que ayuden a comprender la psicología de un grupo de grandes artistas de la cultura contemporánea argentina.” Nadie mejor que el propio Carlos Polimeni —periodista argentino de mil y una batallas en el rock local— para describir su nuevo libro de crónicas, en el que comparte historias jamás reveladas al mismo tiempo que las interpreta, con coprotagonistas tan célebres, polémicos y divertidos como Gustavo Cerati, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y varios más. Carlos Polimeni en los últimos treinta y cinco años ha trabajado en diarios, agencias de noticias, revistas, emisoras radiales y canales de televisión. Tiene una obra como escritor que incluye doce libros, tres guiones cinematográficos y dos obras de teatro. Trabajó en los diarios Clarín, Página/12, Sur y Mendoza. Fundó los suplementos juveniles El Tajo y No. Fue jefe de Deportes en la agencia Noticias Argentinas y jefe de Espectáculos en Página/12. Fue responsable del equipo de comunicación de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y director de las revistas Cinco Sentidos, El Primer Tajo y Ciudad Abierta. Condujo programas en Radio Nacional, Radio del Plata, Radio América, Radio de la Ciudad, Radio Nihuil, Radio Libertador, FM Rock & Pop, FM Supernova y Nacional Rock. También en Canal 7, América TV, Canal 9, Canal 23, Canal 26, y 360TV. Durante quince años fue profesor en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.

Mujeres en peligro

Historias de un país donde todo se permite

Rolando Barbano

Editorial Planeta

En Mujeres en peligro el periodista y escritor Rolando Barbano pone bajo la lupa unos 16 casos de estos últimos años en los que la violencia de género está en el centro de la escena. De esas investigaciones, construidas puntillosamente a través de expedientes y entrevistas, surgen relatos dramáticos pero insoslayables. Que muestran cómo ocurren este tipo de hechos, con qué facilidades se encuentran los criminales a la hora de delinquir y de qué manera otros hombres, miembros del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad, se erigen como cómplices al no proteger a las víctimas y al ayudar a los victimarios de variadas y escandalosas maneras. Como bien señala el autor en el inicio del libro: 154% aumentaron las condenas por delitos sexuales en todo el país entre 2002 y 2015, según un estudio del Registro Nacional de Reincidencia. Eran 953 por año y ahora son 2.428. 254 femicidios que hubo en la Argentina en 2016, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 2014, cuando empezaron a contabilizarse, eran 225. Un 12% de crecimiento en apenas dos años. La provincia de Buenos Aires, el distrito que registra la mitad de todos los delitos que se cometen en el territorio argentino, tuvo en 2016 una suba del 12% en la cantidad de denuncias por abuso sexual en relación con el año anterior. En estas páginas se cuentan algunas de las historias que hay detrás de esos números. Rolando Barbano es jefe de la sección Policiales del diario Clarín, donde trabaja desde 1997. Es columnista del programa Lanata sin filtro en Radio Mitre, y colaborador de Periodismo para todos (PPT), que emite Canal 13. Nacido en Buenos Aires en 1975, estudió en TEA, fue docente de la carrera de Periodismo de la Universidad de Palermo, columnista de policiales en Radio Ciudad y guionista de la productora Cuatro Cabezas. En 2001 publicó Crímenes argentinos. Alguien va a pagar por esto (Planeta), una antología de los casos policiales más relevantes de la historia. En 2008 dirigió y escribió junto con Ricardo Canaletti la colección Policiales Reales (Planeta), en la que se publicaron El caso Belsunce, El golpe al Banco Río y El caso Barreda.

Numerología

Para saber quién sos, de dónde venís, y a dónde vas

Pitty

Editorial Atlántida

La Numerología es una asombrosa herramienta de autoconocimiento que nos permite ahondar en quiénes somos, para lograr ser auténticos arquitectos de nuestras vidas. Según esta disciplina, cada persona trae por destino un sendero a transitar, una misión y una lección de vida. Tomando la fecha de nacimiento y las letras de nuestros nombres, podemos saber mucho más sobre nuestros talentos, conocer los dones con los que hemos sido bendecidos, e iluminar las zonas oscuras de la conciencia para desarrollar todo nuestro potencial. Mediante el estudio de los números, Pitty Asaad, la numeróloga de los famosos, se ha ganado la confianza de una inmensa audiencia, y ha llegado a ser la elegida de los medios y personalidades, quienes la consultan ante la toma de decisiones o movimientos clave de sus vidas. En este libro, el autor abre las puertas al maravilloso mundo de la Numerología, y explica todo lo que necesario saber para descubrir el secreto milenario detrás los números.

Los secretos de la casa rosada

Liliana Franco

Penguin Random House

Como todas las casas, la Rosada tiene vida cotidiana. Pero su día a día no se parece al de todos los hogares, porque las decisiones que allí se cocinan modifican la existencia de millones de personas. Un militar se creyó presidente y cuando llegó se enteró de que no lo era. Durante el juicio a las Juntas en 1985, hubo un Falcon viejo, con la chapa oxidada, estacionado varios días en la vereda. Antonio Banderas comió su primer choripán en la terraza y hay un ascensor del que Mauricio Macri desconfía. Liliana Franco trabaja allí desde hace casi dos décadas y reunió estas y otras historias, que reflejan los distintos períodos que atravesó nuestra democracia.

Argentina innovadora

María Eugenia Estenssoro y Silvia Naishtat

Penguin Random House

De los siete unicornios latinoamericanos, empresas tecnológicas valuadas en más de mil millones de dólares, cuatro son argentinos. Mercado Libre es un caso de estudio en la Universidad de Stanford. Despegar es la quinta agencia de turismo del mundo. Globant suministra tecnología a empresas como Disney y Google. OLX está en ciento veinte países y es la mayor compañía de clasificados por Internet en la India. Son empresas que se distinguen por su valor y su espíritu rupturista, y demuestran que con políticas públicas adecuadas se puede ser polo mundial de innovación. Esta es la historia todavía no contada de quienes están por dar vuelta la matriz productiva del país.