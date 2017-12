Novedades discográficas

Octavio Suñé

T.O.D.O

El cantautor argentino-venezolano, Octavio Suñé, regresa a la escena musical con T.O.D.O. su segunda producción como solista. El álbum está formado por doce canciones, todas escritas y compuestas por él mismo, y fue realizado en la modalidad de crowdfunding con la plataforma Indiegogo. T.O.D.O es un disco más reflexivo y experimental. Después de “Esto ya lo toqué mañana” Octavio Suñé recorre un camino que permea filosóficamente, creando un viaje sonoro inspirado por sus raíces musicales y las influencias que lo han acompañado a lo largo de su carrera. El disco fue compuesto en estos últimos cuatro años, pero rescató tres temas de otras épocas para mezclar espacio y tiempo en esta producción. El nuevo álbum está producido por el mismo Octavio Suñé. Grabado por Wilmer Simba en Jaguar House Studios, mezclado por Jean de Oliveira y Daniel Arrieche en Backstage Studios, excepto “Mentira” mezclado por Leo Carmona en Mi Ranchito. La Masterización por Andrés Mayo en Andrés Mayo Mastering. El trabajo fotográfico por Roman Bunimov y el arte gráfico de Juan Pablo Solari de Yetta Graphics. Octavio Suñé estuvo acompañado en la grabación por excelentes músicos y amigos como Leonardo “Kmaron” Jaramillo, Luis Clavell, Víctor Rodríguez, Tomás Mena, Sebastián Ayala y Camilo de Castro entre otros.

La ciudad bajo la niebla

En el tiempo de los ciegos Lados B

La banda liderada por los hermanos Marilyn y Martín Avati presenta su nuevo CD En el tiempo de los ciegos Lados B. Este nuevo trabajo es la contracara de su antecesor En el tiempo de los ciegos, un disco de reversiones orquestales, a piano, cello, sitar hindú, voces, y capas de lisergia y psicodelia sonora. Otra vez producido, grabado, y mezclado por ellos mismos en su estudio Dr. Avati Golden Moments records.

En sus casi diez años años de carrera, los hermanos Avati cuentan con cuatro discos Te amo (2010), Salir a matar (2015) producido por Edu Schmidt (Árbol), con Chano de Tan Biónica, Joaquín Levinton de Turf, y Walter Piancioli de Los Tipitos como invitados, En el tiempo de los ciegos (2017), y su más reciente producción En el tiempo de los ciegos Lados B. Con una propuesta conceptual disco tras disco, y acompañados por Damián Bustos en b atería, Gilda Guichenduc en c ello, Agustín Oscar en b ajo y Tomas Hepner en sintetizadores, La ciudad bajo la niebla ha recorrido incansablemente el circuito de clubes y teatros de Argentina, entre sus shows más destacados se encuentran: Niceto Club (abriendo el show de Adanowski), Samsung Studio (abriendo el show de Richard Coleman), Teatro ND Ateneo, Teatro Margarita Xirgu, The Roxy Live, Mod, y la gran presentación de ¨En el tiempo de los ciegos¨ en el Festival Ciudad Emergente en la sala de cámara de la Usina del Arte.

Cabaret

Divon

Cabaret es un proyecto artístico que se forma en el año 2015 y que comprende a cinco músicos inquietos que intentan buscar un nuevo lenguaje a través de la canción de rock, que en Cabaret se manifiesta en la armonía del pop, la efervescencia del punk, el beat de la electrónica y la profundidad de la lirica, que en este caso sale de la pluma de Iván Gramático, ex cantante de Ojas, uno de los colectivos musicales más sofisticados y excitantes de la escena del rock del Oeste durante toda la década del 2000.

La banda, que se completa con Damián Maturana (guitarra y coros), Mariano Gramático (sintetizadores y coros), Diego Alegre Hoegnfeld (bajo) y Walter Ordoñez (batería), acaba de lanzar su primer material homónimo y en las redes ya está a disposición el disco completo, cuyo primer corte de su álbum debut lleva el mismo nombre del disco y proyecto, "Cabaret". En su recorrida por el circuito nacional Cabaret se ha presentado en distintos escenarios de la Argentina como Festival Plaza Viva, Club Cultural Matienzo, Teatro Municipal de Morón, Makena Cantina Club, Plasma y Kutral Bar de Bariloche, entre otros.

Ragazzas

Amor o Muerte

Desde el título “Amor o Muerte” se propone un disco intenso, lleno de energía y al mismo tiempo delicado y diverso, con contrastes y texturas. Un disco que mira a los ojos y nos invita a caminar, una tarde soleada cualquiera, desde las calles de La Boca hasta Avellaneda, desde el rock alternativo hasta el pop. Un disco que no teme contar una historia simple donde el amor redime alejándonos de la soledad y el olvido. Un disco que habla de nuestro tiempo, de la velocidad de las cosas y lo efímero. Es notorio como Ragazzas parece disfrutar cada pieza del disco.

Juanjo Scala

Fluo

Con una larga tradición en el circuito alternativo del indie pop participando de bandas como Interama, Push Up, Suami y Caballos Rojos, Juanjo Scala finalmente presenta su primer álbum solista, Fluo. Producido junto a Luciano Chiesa Pastor, se trata de un trabajo de electro-pop novedoso, con melodías gancheras y texturas que le hacen honor a las radiaciones electromagnéticas de su título. El disco debut de Juanjo Scala, ya está disponible para escucha en Spotify y Deezer.

La Teoría del Caos

Temporada de Huracanes

Con el tiempo La Plata se convirtió en una de las usinas más importantes del rock argentino. Desde sus diagonales se construyó una rica herencia de bandas que se caracterizaron por apostar a sonidos poco frecuentes en la tradición del rock argentino, o bien se tomaron el trabajo de buscarle una vuelta. Uno de esos sonidos es la guitarra neoyorkina, aquella que acuñó Televisión en los ’70, rescató The Strokes en los años ‘2000 y que consiguió aggiornar El Mató a un Policía Motorizado en su última etapa. La Teoría del Caos se nutre de esa tradición, pero lejos de quedarse estancó en la fórmula, se la apropia y la devuelve con un nuevo cuerpo.

Los Burros

Domador de Lobos

“¿Qué vas a hacer cuando todo estalle?”. La primera frase que se escucha en “Domador de Lobos”, el segundo álbum de Los Burros, es una pregunta que interpela, inquieta y resume la energía que transmite el trabajo. Tras haber llamado la atención con su homónimo disco debut en 2014, la banda vuelve a la carga con un álbum de rock de guitarras, lleno de riffs potentes, melodías indelebles y letras con fábulas sombrías protagonizadas por vampiros, leones, monos y serpientes. "Domador de Lobos" de Los Burros está disponible en las plataformas más conocidas y también en el Bandcamp de la banda.

Los Corderos

Fábulas

En la descripción de “Fábulas”, el tercer disco de Los Corderos, se puede leer una frase del escritor británico Gilbert Keith Chesterton: “A algunos hombres los disfraces no los disfrazan, sino los revelan. Cada uno se disfraza de aquello que es por dentro”. La frase es elocuente para describir tanto la temática lírica del álbum como su contenido musical, ya que en cada canción la banda elige un disfraz distinto, revelando su identidad ecléctica y versátil.