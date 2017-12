NOVEDADES DISCOGRAFICAS

Lucho Milocco

Petricor

El nuevo trabajo discográfico es resultado de un largo camino como compositor y músico. Su poesía atraviesa de manera cruda y austera un proceso de vivencias personales que van desde temas más superficiales y livianos hasta el abordaje de cuestiones existenciales y profundas pero desde una perspectiva que busca siempre darle luz. Con un formato de banda y cuarteto de cuerdas, recorrerán las canciones del nuevo disco que dejan a las claras las influencias del folk americano y europeo, soul, swing, blues, rock británico, pop y música clásica. De esta manera, con varios músicos invitados, el show transcurrirá con una dinámica variada, entrando y saliendo entre la intimidad del cantautor y la canción que quiere ser grito.

Músicos: Lucho Milocco: Guitarra acústica, batería, percusión y voz; Matías Cella: Bajo; Nicolás “Mu” Sanchez: Guitarras acústicas y eléctrica; Nicolás Btesh: Guitarra eléctrica, sintetizadores y programaciones; Federico Mizrahi: Pianos; Guillermo Calliero: Trompeta; Javier Torrecillas: Lap steel guitar; Helena Benassi: Coros; Mateo Sujatovich: Guitarra eléctrica; Arreglo de cuerdas y dirección: Federico Mizrahi; Violín I: Christine Brebes; Violín II: Guillermo Olguín; Viola: Nahuel Ortega Castro; Cello: Karmen Rencar; Letra y música: Lucho Milocco. El artista santafesino radicado en Buenos Aires presenta su nuevo disco solista el miércoles 13 de diciembre a las 21 horas en La Tangente.

Georgina Hassan

Madreselva

Madreselva es el cuarto disco de la cantante y compositora Georgina Hassan.

El álbum cuenta con la participación de Marcelo Moguilevsky, el cuarteto vocal

femenino De boca en boca y el grupo chileno Inti Illimani. Gran parte de este trabajo reúne poesías de diferentes mujeres argentinas, como Diana Bellessi, Susana Thenon, y Emilia Bertolé, musicalizadas por Georgina. Estas composiciones conviven con otras canciones con letra y música de la cantautora. Madreselva fue grabado durante el año 2017 junto a Diego Penelas en piano, guitarra, coros y arreglos; Rafael Delgado en violonchelo, Guido Martínez en contrabajo y Juampi Francisconi en percusión. Participaron como músicos invitados Marcelo Moguilevsky, el grupo vocal femenino De boca en boca y el grupo chileno Inti Illimani. Para editar este disco Georgina recurrió - como ya había hecho con Tornasol, su disco anterior - a una campaña de financiamiento colectivo, que culminó el 15 de octubre con un exitoso resultado.

Pablo Alborán

Prometo

Tras dos años de ausencia Pablo Alborán regresó con su esperado nuevo trabajo discográfico. El artista que ha revitalizado la música pop española y latina de los últimos años volvió a lo grande con una obra personal y sorprendente. “Prometo” es el resultado de dos años de reflexión en los que Pablo ha crecido como artista, un álbum en el que está todo lo que ha convertido su música en un fenómeno mundial, pero también todas las nuevas influencias resultado de su curiosidad y evolución musical. “Prometo” está llamado a ser un paso definitivo en la carrera del músico malagueño.

“Estoy feliz, he hecho lo que he querido, he podido materializar todo lo que tenía en la cabeza después del parón que necesitaba para asimilar todo lo que me ha pasado en estos años y plantearme hacia dónde debía ir. Ha sido providencial que en este momento encontrara a Julio Reyes, un productor que ha sabido guiarme muy bien. Yo llevaba siete años sin parar y necesitaba el año que paré para pasarlo tranquilo, en Málaga con mi familia. Hubo tiempo para todo: para descansar, para viajar y también para estudiar otra vez. Toda ese tiempo de reflexión se notó cuando regresé al estudio y comenzó el trabajo con Julio, que me ayudó a canalizar toda esa energía positiva y enfocarla en las nuevas canciones”, cuenta Pablo Alborán.

Mistango

Piazzolla sens unique

Se trata de un poderoso e inusual quinteto femenino, integrado por: Rowina Casey (voz) Lucía Herrera (violín) Julia Peralta (bandoneón) Marisa Hurtado (contrabajo) y Leda Torres (piano), con adaptaciones y dirección musical están a cargo del maestro Juan Alberto Pugliano. La exquisita selección de obras que forman su repertorio recorre las diferentes etapas de las composiciones de Astor Piazzolla, este gran artista que revolucionó la música ciudadana y que fuera reconocido y aclamado como uno de los músicos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. En primer disco “Piazzolla Sens Unique” (sentido único) invitan a transitar por la universalidad de esta obra inspirada en una aristocracia arrabalera sin límites de fronteras ni de tiempo.

Con una sólida formación académica dentro de la Escuela de la Música Clásica cada una de las integrantes de Mistango ha incursionado además en distintos estilos musicales. Se presentaron con notable éxito en importantes salas de la Ciudad de Buenos Aires como el Teatro Presidente Alvear, La Academia Nacional del Tango, Los 36 Billares, Notorious, La Botica del Ángel y también en distintas ciudades del interior del país como el Festival de Tango de Zárate y el Festival Piazzolla de Mar del Plata donde fueron revelación. Recientemente se destacaron en el Ciclo Experiencia Piazzolla de la Fundación Konex donde compartieron cartelera con figuras como Susana Rinaldi, Julia Zenko, Elena Roger, Jairo, Escalandrum, Pedro Aznar y Raúl Lavié. Su repertorio abarca una selección muy cuidada de obras menos difundidas como “Balada para él”, “Vamos Nina”, obras en francés e italiano, como también los clásicos “Yo soy María”, “Balada para un loco”, “Siempre se vuelve a Buenos Aires” y “Balada para mi muerte”.

Pato Molina

Melodía sin final

Pato Molina es tucumano, pero desde hace muchos años reside en La Plata. Es cantautor y flautista, y es sin duda uno de los artistas folklóricos más interesantes de su generación. Fundador, junto a su hermano, del grupo Los Chaza, orquesta que rememora las orquestas típicas folklóricas de antaño pero con un formato adaptado a los sonidos del s. XXI, supo mamar desde muy joven el amor por esta música. Es bisnieto de Don Andrés Chazarreta, el patriarca del folklore, por lo que lleva dentro suyo un torrente de sangre nativa que le da contenido y esencia a su trabajo musical. Desde que inició su carrera como solista ya lleva editado dos discos. Este segundo, que se llama “Melodía sin final” está compuesto por un puñado de canciones propias, junto a algunas hermosas versiones de algunos clásicos, que le cantan a su terruño, a su presente y a las realidades que vivimos diariamente, y con un contenido social presente permanentemente. Pato es bisnieto de don Andrés Chazarreta, el patriarca del folclore, en quien se inspiró para formar junto a su hermano y otros músicos el grupo Los Chaza, con ellos editó y produjo musicalmente el CD "Baile nativo" en 2009. En 2011 se lanzó como solista y en 2013 editó su primer CD “Despertando”. Despertando fue su primer CD editado en 2013. Actualmente se encuentra presentando su segundo material llamado Melodía sin final, grabado y editado durante este 2017.