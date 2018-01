Nicolás Repetto criticó al gobierno y habló de la entrevista con el mapuche

El conductor del noticiero de Telefé Nicolás Repetto cuestionó al gobierno de Mauricio Macri por la reforma previsional y afirmó que los supuestos cambios que prometieron tardan demasiado en llegar.

"Que haya una manifestación en contra de la reforma jubilatoria, me parece genial. Que los aprieten a estos que son los que vinieron a cambiar a lo otro que tanto lo critican y han encontrado tan mal hecho. Hay que apretarlo y bueno muchachos, van dos años, no tres meses", afirmó en una entrevista con el diario La Nación.

El conductor de televisión contó una anécdota con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "El otro día a Larreta le pregunté por algo y me dice: "más a adelante, más adelante". Y le dije al aire: "¿Pero esto cómo se llama? ¿Cambiemos con paciencia?", comentó.

"Ahora, si ellos van a ser la solución, no los soltemos. Hay que morderles los talones, que no sientan que como eran "la opción de la gente" se pueden quedar así. Entonces, hay que protestar porque la reforma no le cierra a nadie", pidió.

Repetto

Acerca de la represión en la Plaza de los dos Congresos el día que se votó la reforma previsional, Repetto criticó a los supuestos manifestantes que fueron a tirar piedras con las caras tapadas.

"Hay que protestar porque la reforma no le cierra a nadie. Pero no con una banda de violentos que viene a matar a piedrazos a la policía... Es la de siempre. Va a venir algún cana que se le va a ir la mano, le va a pegar un balazo a alguno que no correspondía, un palazo a una señora que no tenía nada que ver, van a meter presos a los de la izquierda y a los que tiraron... ¿Cuántas veces va a pasar esto?", afirmó.

LEER MÁS: El tenso momento que se vivió en Telefé: Repetto se encapuchó en medio de una nota