La productora Nazarena Vélez habló hace varios meses del problema personal que la distancia de Mauricio Macripero ratificó estar "mucho más cerca" del actual Gobierno que del anterior. Además, se mostró "dolida" por la violencia que se vivió en Congreso por aprobarse la reforma jubilatoria pero avaló los actos de represión.

"Estoy mucho mas cerca de la ideología del Gobierno actual que del anterior. Mucho más cerca", admitió la modelo aunque criticó que "es muy injusto lo que les está pasando a los jubilados".

"No me parece que te vaya a pedir algo que me debés o si no estoy de acuerdo con una decisión que vos tomés, presentarme en la radio y pedírtelo a cascotazos o romperte la puerta. No me parece que sea así. No fui educada de esa manera. No me parece que todos tus compañeros tengan que pagar eso, que te tengas que defender y la seguridad de la guardia tenga que ligarse salir sin un ojo. En este caso apoyo al gobierno, porque no me parece", sentenció la productora.

Asimismo, sostuvo: "Siento que hay mucho odio. Nos manejamos con mucho odio. No estoy de acuerdo con los jubilados y con muchas cosas" y expresó: "No estoy de acuerdo de que nos manejemos con tanta violencia".

"No soy simpatizante del señor Presidente y muchísimo menos del gobierno anterior, por una cuestión personal de Fabian Rodríguez. No es algo del gobierno ni nada por el estilo porque toda mi familia lo ha apoyado y votado", reveló.

Y sentenció: "Tengo un problema personal con Macri pero estoy mucho más cerca de la ideología del gobierno actual que del anterior. Toda la vida".