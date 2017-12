Nancy Pazos se despidió de los Ángeles de la Mañana en Canal 13

La periodista Nancy Pazos se despidió del programa de Canal 13 “Los Angeles de la mañana” este viernes en el que se despidió del programa. A la panelista no le renovaron el contrato en Mandarina para su continuidad en el ciclo que conduce Angel de Brito.

“La pasé bien, me maté de la risa y a pesar de que hubo momento muy algidos pude mantenerme dentro de mi eje, me divertí, aprendí un monton. Ahora me voy a New York con los chicos, después a Punta del Este y a mediados de enero debuto con el infantil en Mar del Plata. Tengo propuestas de dos canales diferentes”, afirmó Pazos.

De acuerdo al diario La Nación, su salida del programa tuvo que ver con un planteo de Pazos a la producción: quiere dedicarse más concretamente a la actualidad, en su rol de periodista y el programa se estaba centrando solo en temas relacionados a la farándula local.

De Brito le dijo que “me encantó tenerte en el programa, te tengo respeto profesional y cariño, por algo te convoqué al programa y ojalá hagamos radio juntos”.