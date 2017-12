Myriam Bregman cruzó a Fernado Iglesias con una frase que se viralizó

La legisladora porteña del FIT, Myriam Bregman, se cruzó en vivo con el diputado nacional Fernando Iglesias, quien la había acusado de ser "un nene con un berrinche" por haber jurado por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en la Legislatura porteña.

"Es un trol físico, su rol es lamentable", acusó Bregman en un móvil de Crónica TV desde la marcha por la defensa del Estado de Derecho en Plaza de Mayo.

Desde el piso escuchaba Fernando Iglesias, quien en un primer momento pidió "no polemizar" con Bregman e impedir el cruce al aire. Minutos después pidió disculpas en nombre de sus compañeros por haberla abucheado en la jura como legisladora.

"No me dejaron jurar, me abuchearon, me insultaron. Ahora Fernando Iglesias es el responsable de decir quién es de izquierda y quien de derecha", acusó Bregman.

