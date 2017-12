Tras la cancelación de presidencia a la entrevista entre Mauricio Macri y la diva de los teléfonos, Susana Giménez, por sus críticas a la reforma previsional; la diva Moria Casan se metió en la polémica y disparó con todo contra su partener.

En diálogo con Confrontados, Moria criticó fuertemente a Susana, quien en su momento se negó a entrevistar a Cristina Kirchner. “Yo no sé si no quería entrevistarla, ella es una mujer astuta que entrevista desde el hombre rata hasta cualquiera. Me parece que a Susana no le da la capacidad intelectual para entrevistar a un presidente“, lanzó la One.

“No porque no la tenga sino porque es muy light. Ella va a a la pregunta social, a la revista de peluquería, a lo que quiere ver una persona, a la parte linda”, intentó aclarar Moria y relató: “Cuando yo trabajaba con ella, y esto no es una crítica, me decía ‘No me digas nada si es malo, no quiero, no quiero, no quiero’. Ella está ligada a todo lo que es glamm, es nuestra gran hada televisiva, es la mujer Hollywood“.

La diva, además, aseguró para Susana “ir al hueso es como maltratar a un invitado” y aclaró: “Ella no tiene la capacidad periodística intelectual que puede tener otra persona. A eso me refiero”.

Asimismo, apuntó que “es parte de un personaje que vive en una nube de glam” y advirtió que se están “en tiempos donde no va lo light, va el hueso. Tal vez los programas, o los reportajes livianos, pueden todavía tensar más una cierta hostilidad que hay en toda la gente”.