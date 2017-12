La diva Moria Casán reconoció que la tentaron para entrevistar a la senadora Cristina Kirchner antes de las elecciones de octubre. Además destrozó a Susana Giménez y opinó que "no le da la capacidad intelectual" para entrevistar a la ex presidenta.

Moria dijo que le habría gustado entrevistar a Cristina en el teatro: "Quería mostrar a la mujer, creo que tiene un gran histrionismo y es una actriz, para nada frustrada. Yo quería entrevistarla de mujer a mujer, con sus enamoramientos, si tenía la libido puesta donde la tiene que tener, si le gustaba alguien. Hablar de mujer a mujer. No me interesaba la política. Conocerla más como mujer, no como política".

"Yo no sé si no quería entrevistarla, ella es una mujer astuta que entrevista desde el hombre rata hasta cualquiera. Me parece que a Susana no le da la capacidad intelectual para entrevistar a un presidente", aseguró Moria.

"No porque no la tenga sino porque es muy light. Ella va a a la pregunta social, a la revista de peluquería, a lo que quiere ver una persona, a la parte linda…", explicó su opinión, y agregó: "Cuando yo trabajaba con ella, y esto no es una crítica, me decía 'No me digas nada si es malo, no quiero saber'. Ella está ligada a todo lo que es glam, es nuestra gran hada televisiva, es la mujer Hollywood".