La diva Moria Casán opinó sobre el feminismo y lanzó duras declaraciones. "El feminismo se farandulizó. Una cosa es llevar la voz de las féminas, el empoderamiento femenino. Pero hoy se pasan de rosca", lanzó.

En una entrevista exclusiva con la revista Noticias, la diva afirmó que no es un feminista, sino que "sería una feminista no agresiva". "Si un tipo les dice 'que buena que estás', lo mandan a la concha de la lora. ¿Qué te pasa chabona? Hay mucha desubicadita", manifestó.

"Si hay algo que me gusta es que me acosen"

En ese sentido, remarcó que si bien puede entender a la mujer, "no entiende la histeria". Para la Diva "hay mucha histérica con cosa guardada". "Hay un ir para atrás, hay un vintage rencoroso. Creo en la 'vaginocracia'. Pero tener el poder de la procreación no te hace más que el hombre", remarcó.

"¿Qué te pasa chabona? Hay mucha desubicadita"

Por último, la diva repasó una dura relación que tuvo con un ex vicepresidente del Banco Nación durante el menemismo, en donde sufrió violencia de género. Al comienzo del relato, contó cómo el hombre la perseguía y expresó: "si hay algo que me gusta es que me acosen". Sin embargo, reconoció que la pasó mal y que finalmente pudo salir de esa relación.

"Me siguió y psicopateó durante un tiempo hasta que le dije: “Nunca más me vas a ver” y nunca más me vio. Volví a elegirme a mí misma y a mi corazón, que es lo único que aún me queda virgen", concluyó la diva.