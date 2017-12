El diputado nacional del frente Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau se trenzó en una acalorada discusión con su par de Cambiemos Elisa Lilita Carrió, quien denunció en pleno recinto un intento de golpe de Estado "al igual que en 2001", en esta oportunidad contra el gobierno de Mauricio Macri.

Al hacer uso de la palabra, Moreau fue categórico contra la diputada y generó risas y aplausos en el Parlamento: "La diputada Carrió no entiende nada, no entendió la crisis a la que llevó la economía argentina el gobierno de De la Rua, no entiende nada de nada".

Embed Moreau contra @elisacarrio : "Cada tanto @clarincom la saca del placard y la pone sobre la mesa para desprestigiar la política y después la vuelve a esconder". pic.twitter.com/v8EzLAh2qY — El Destape (@eldestapeweb) 20 de diciembre de 2017

En este sentido, agregó que la legisladora "se pliega a las versiones conspirativas porque no entiende de economía y de política mucho menos", lo que generó murmullo dentro de la Cámara Baja.

"Cada tanto Clarín la saca del placard y la pone sobre la mesa para desprestigiar la política y después la vuelve a esconder. Ofrecerle un cargo es un acto de irresponsabilidad institucional", culminó.