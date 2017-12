Mirtha Legrand y Mercedes Ninci, contra el Gobierno por el ajuste a jubilados

Durante su último almuerzo de los domingos Mirtha Legrand criticó al Gobierno por el recorte a los jubilados y recordó que el Presidente Mauricio Macri no sabía cuánto ganaban.

LEÉ MÁS: Insólito: Macri mintió en vivo sobre la suma que cobran de mínima los jubilados

"Yo he contribuido muchísimo para que triunfara este Gobierno, pero no por eso dejo de reconocer cosas que no me gustan como lo que están haciendo con los jubilados y los trabajadores. Ayer leí una carta de lectores en Clarín de un lector que estaba decepcionado y decía que lo votó pero no volvería a votarlo. Debe ser terrible que te digan eso", remarcó Legrand.

Inmediatamente, a la diva se le sumó una de sus invitadas a opinar sobre el tema y fue categórica: "La gente si le bajan las jubilaciones no lo va a volver a votar. Al jubilado no le alcanza, se tienen que dar cuenta los funcionarios", agregó Mercedes Ninci.

Luego, la panelista de Mariana Fabbiani elogió a Legrand por aquella vez que dejó en jaque a Macri durante una cena exclusiva, cuando no pudo contestarle cuánto ganaba un jubilado pero la conductora discrepó: "Lo más grande fue mi 'ustedes no ven la realidad'".