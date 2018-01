La diva de los almuerzos Mirtha Legrand cuestionó al presidente, Mauricio Macri, por tomarse vacaciones en medio de los problemas que atraviesa la Argentina como "la inseguridad". Además cuestionó al gobierno por ajustar contra los jubilados y adelantó que la suba de las tarifas disparará la inflación.

"Y debo decir que no me parece bien que el presidente esté veraneando tanto tiempo cuando el país está muy difícil. Yo no sé quien maneja el país en este momento. No lo sé. No entiendo como un gobernante se va de vacaciones. No es momento. Los funcionarios no se tienen que ir de vacaciones. Quedensé aquí", afirmó en una entrevista en el diario La Nación.

La diva además apuntó contra el jefe de Estado por no usar la cadena nacional para hablarle al pueblo. "El presidente debería hablarle más a la gente. Tiene el prurito de la cadena nacional. ¡Use la cadena nacional! Si está contemplada dentro de la Constitución. Debería haber dado un saludo para Navidad y otro para Año Nuevo, y explicarnos cómo está el país realmente", sostuvo.

Además afirmó que el incremento en las tarifas del transporte que casi alcanzó el 70 por ciento disparará la inflación. "Aumentan las tarifas, entonces a posteriori vienen las paritarias y aumentan los sueldos. Y luego se cierra el círculo porque vuelven a aumentar las tarifas. Esto es lo que produce la inflación tremenda que estamos teniendo", explicó.

La diva, que confesó haber votado a Mauricio Macri en 2015, sostuvo que si hubiera sido presidenta no habría ajustado a los jubilados. "Si yo fuera Gobierno hubiera revertido esa medida y les quitaba algo a las petroleras y a las mineras, que tienen tantas subvenciones, y derivaba ese dinero a los jubilados", sostuvo.