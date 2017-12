"Perpleja"..."disparate", así definió la periodista Miriam Lewin la orden de Claudio Bonadio de detener a la ex presidenta Cristina Kirchner, a Carlos Zannini, Oscar Parrilli y Héctor Timerman, entre otros ex funcionarios del anterior gobierno.

La columnista de Canal 13, que participó del histórico ciclo de Telenoche Investiga, criticó a la Justicia federal por sus manejos contra dirigentes opositores. Además, fustigó a la dirigencia de la comunidad judía, nucleada en AMIA y DAIA, y los acusó de estar "Siempre del lado de la mentira y el encubrimiento de los verdaderos culpables AMIA".

El ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, está acusado en el juicio por encubrimiento del atentado junto al ex juez Galeano, a los ex fiscales del primer juicio Mullen y Barbaccia y el ex policía Jorge "Fino" Palacios, entre otros. El ex vice de la DAIA hasta 2015, Waldo Wolff, es hoy diputado nacional del PRO y uno de los impulsores de la destitución del juez Daniel Rafecas, quien desestimó esa denuncia en dos oportunidades.