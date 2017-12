Milagro Sala pudo pasar la Navidad en familia

Tras confirmarse la prisión domiciliaria, la líder de la Tupac Amaru Milagro Sala pudo pasar la Navidad rodeada de su familia. La dirigente estuvo acompañada por su marido, Raúl Noro, sus hijos y sus nietos en su casa del departamento El Carmen.

Momentos previos a los festejos, Sala había escrito una carta titulada "Navidad para todo, no para unos pocos", en la cual pedía poder festejar una Nochebuena "sin presos políticos".

"No nos olvidamos de Santiago Maldonado. No nos olvidamos de Rafael Nahuel. Tenemos el ejemplo de las Madres, de las Abuelas. No vamos a bajar los brazos", rezaban las líneas de aquel texto.

El mismo día que Milagro estaba festejando junto a su familia 21 de los 25 detenidos deL Ingenio La Esperanza fueron liberados. Los mismos fueron privados de su libertad en el marco de una fuerte represión impulsada por las fuerzas de seguridad de Gerardo Morales. Todavía hay 4 personas detenidas.