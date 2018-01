La dirigente social y política Milagro Sala envió un fuerte mensaje al presidente Mauricio Macri por la situación del país y la persecución política, en el marco del mano a mano que mantuvo con Víctor Hugo Morales para Vía de Escape.

Luego de un jugosa entrevista con Morales, la referente de la Tupac Amaru se tomó un momento para hablarle de frente a Macri y fue contundente con su crítica al gobierno de Cambiemos.

"Yo no quiero la alegría tuya que es fingida ni la paz social que me querés imponer que también es fingida porque tu paz social se ha convertido en represión, tu alegría en hambre y pobreza, tu diálogo en persecución y encarcelamiento a sectores de la oposición", inició Sala.

En la misma línea, la diputada del Parlasur sostuvo que "el país que queremos para todos los argentinos no se gana encarcelando a toda la oposición, se gana dialogando", pero que ese diálogo debe ser "verdadero" y no uno donde "vos impones y crees que tener la razón y que los demás estamos de arriba".

Y enfatizó: "Hay argentinos que te han votado y es una vergüenza que te cagues en los argentinos que te han votado. Hay jubilados que te votaron, hay profesores, profesionales y científicos que te han votaron y hoy te cagaste en todos ellos".

"Quiero que entienda que vivimos en una democracia", remarcó Milagro, al tiempo que exigió que se aplique "la democracia verdadera y no la de los palos y las balas de goma".

"Dejá de invertir en más balas de goma y en patrulleros y comenzá a invertir para construir más hospitales, más casas para construir la dignidad de los que menos tienen. Cumplí con todas las promesas que hiciste dos años atrás", recriminó.

Sala también aprovechó la ocasión para hacer un importante anuncio en tono de advertencia al Presidente: "Tené por seguro que el día que recupere la libertad voy a seguir militando como el primer día. Desde los 16 años que he comenzado a militar en el peronismo y la juventud y voy a seguir militando, no voy a bajar los brazos".

Sobre su prisión domiciliaria y la persecusión política sufrida desde la asunción del macrismo al poder, la referente política dejó en claro que resistirá sin pedir nada al Gobierno. "Si has pensado vos y Gerardo Morales que en algún momento te voy a pedir de rodillas mi libertad o has pensado que voy a agachar la cabeza como se la hicieron agachar a mis hermanos de los pueblos originarios, no lo vas a lograr", afirmó.

Y concluyó: "Y te pido que de una buena vez por todas haya justicia por Santiago Maldonado y por Nahuel también. Que de una buena vez por todas vayan presos los que los mataron y también los que se están adueñando de las tierras, no sólo en Neuquén, sino en toda la argentina. Dejá de rematar nuestro país".