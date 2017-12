Mientras se debate la aprobación de la reforma previsional en el Congreso, el Papa Francisco dio un contundente mensaje donde pide "cuidar a los ancianos".

A través de un video difundido por el Vaticano en redes sociales, el Papa expresó que "un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien es un pueblo que no tiene futuro".

El mensaje se difundió mientras Argentina debate una nueva ley previsional, que extiende la edad jubilatoria y cambia la fórmula de movilidad, congelando el poder adquisitivo de los haberes, hoy en 7.246 pesos de mínima.

"Tengamos presentes a nuestros ancianos para que sostenidos por las familias e instituciones colaboren con su sabiduría y experiencia a la educación de las nuevas generaciones”, sentenció Francisco.