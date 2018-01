La temporada de verano no arrancó bien para la costa argentina. A la hora de comparar costos, los argentinos deciden pasar sus días de descanso en las costas uruguayas antes que en las argentinas. Las variaciones en el tipo de cambio hacen que opciones como Uruguay o Brasil se vuelvan más tentadoras como lugar para vacacionar.

Según publicó Belén Fernández en Ámbito Financiero, Punta del Este presenta una ocupación del 98 %. Ese número asciende a 100 % durante los fines de semana. La situación es muy distinta en las costas argentinas, donde balnearios como Pinamar y Cariló alcanzan un 60 % de ocupación. Frente a la gran cantidad de oferta, los alquileres descendieron hasta 20 % sus precios.

"Hoy tenemos ocupación del 98%, la poca oferta que hay se alquila a precios elevados aunque hay posibilidad de negociar, siempre dependiendo de los propietarios. Si hoy llegas a Punta del Este sin alojamiento es casi imposible conseguir una casa para alquilar", explicó Baltasar Urrestarazu, agente inmobiliarios, en diálogo con Ámbito Financiero.

Si uno decide pasar la primera quincena de enero en Punta del Este, podrá encontrar un departamento para 6 personas en un monto de U$S 3.345. En el caso de la costa argentina, tendrá que pagar U$S 6.842 pesos para un departamento de 10 personas en Cariló, mientras que pagará U$S 3.947 por un departamento de 8 personas en Pinamar.