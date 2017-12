Luego de que se suspendiera el tratamiento de la reforma previsional en la Cámara de Diputados, la tensión no ceso. La represión que las fuerzas de seguridad comenzaron momentos previos al comienzo del debate fallido, continuaron muchas horas después de la cancelación de la sesión.

Mientras el jefe de gabinete Marcos Peña brindaba un discurso en el que afirmaba que "las fuerzas de seguridad protegieron una institución de la democracia", la Gendarmería seguía avanzando contra la gente, incluso con camiones hidrantes.

Embed Mientras @marquitospena brindaba su discurso, las fuerzas de seguridad seguían reprimiendo gente. pic.twitter.com/PNrBR4LmkS — El Destape (@eldestapeweb) 14 de diciembre de 2017

"Lo acaban de agarrar, no hizo nada. Mi marido pertenece a un grupo solidario, estábamos mostrando la bandera y pidiendo la colaboración de los gendarmes", relató una mujer sobre su marido, al tiempo que denunció que lo golpearon y no sabe dónde esta.

Mientras esto ocurría, Marcos Peña acusaba a la oposición de no querer tratar la reforma. "No quisieron debatir porque sabían que representaban una minoría", afirmó Peña en relación a los diputados que no le dieron el quórum al oficialismo para tratar la reforma previsional.