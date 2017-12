Mercedes Ninci estalló contra Mariana Fabbiani y reveló por qué dejó su programa

Mercedes Ninci contó intimidades del programa de Mariana Fabbiani y reveló por qué dejó ese magazine

Lo hizo en la mesa de Mirtha Legrand este domingo al mediodía. Ninci había dejado su programa a mediados de octubre.

La periodista fue desvinculada del programa El Diario de Mariana luego de una discusión que mantuvo con la conductora del magazine, Mariana Fabbiani .

El quiebre al aire se produjo mientras estaban entrevistando a Ramón, hermano del "Brujo Manuel", supuesto artífice de la victoria de la selección argentina contra Ecuador, de cara al Mundial de Rusia 2018. "¿Cuánto cobra?", preguntó Ninci, quien fue inmediatamente interrumpida por Fabbiani. "Por favor, Merce, está contando (...) no me habrás escuchado pero yo conté al principio que la gente dona lo que puede para que Manuel la atienda".

Ante Mirtha Legrand en Almorzando, Ninci reveló: "No me gustó una situación que pasó un día, pero no me gusta hablar mal de mis compañeros de trabajo. Mariana es buena gente, es encantadora, pero cuando estás trabajando siempre pasan cosas y hubo una situación donde no me sentí cómoda al aire, pero después hablamos por teléfono y las cosas quedaron bien. Laburamos bien muchos años, pero ya no daba para quedarme", expresó la periodista respecto a su alejamiento de DDM.

Y luego fue más dura: "Yo soy de las personas que se esfuerzan mucho, con primicias e información, entonces cuando uno se esfuerza necesita que se valore eso. Yo la quiero a Mariana pero no me gustaba ser un decorado y en el programa me sentía así", concluyó.