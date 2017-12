Menotti respaldó a Maradona y criticó a Sampaoli

Las críticas al juego de la Selección argentina que esbozó Diego Maradona durante el sorteo de los grupos del Mundial de Rusia 2018 se reavivaron en las últimas horas luego de que el técnico campeón del mundo César Luis Menotti apoyó sus declaraciones y apuntó contra el juego del combinado nacional.

"Maradona no ofendió a nadie. Él es así, es una opinión; es auténtico. Lo que dijo se soluciona jugando mejor", apuntó el DT.

El primer entrenador en conseguir una Copa del Mundo para la Argentina consideró que la zona que le tocó a la Selección en Rusia 2018 "es accesible", pero advirtió que "los jugadores deben saber lo antes posible si van o no al Mundial", en un claro cuestionamiento a las constantes pruebas de Sampaoli

"Icardi está preparado para jugar en una Selección, Higuaín hace tiempo que mantiene el nivel; yo me quedo con Agüero, en parte, porque me une también el afecto. Pero el técnico tiene que elegir quién debe jugar, para que sientan la confianza, que se pueden equivocar", resaltó.

Del mismo modo, Menotti criticó uno de los aspectos más polémicos de la táctica de Sampaoli: la línea de tres defensores. "Sentí una indirecta hacia mí de Sampaoli que no me gustó, cuando habló de que no tenía a Marcelo o a Dani Alves para jugar con laterales. Cuando yo dije de jugar con línea de cuatro era para Guardiola… y hace varios partidos que no pierde. Hay buenos laterales en Argentina. Hay buenos en todos los puestos, menos otro Messi", señaló.

Incluso, las diferencias con el actual entrenador de la Selección excedieron al equipo nacional. Unos días atrás, Sampaoli había afirmado que no le gustaba el juego de Alemania, en cambio, el ex Independiente aseguró que le "encanta"

"Es la mejor selección de los últimos años. El fútbol alemán hizo una revolución desde el 2006, le hizo siete a Brasil en su casa; no es para cualquiera. Salvo en semi o final, es mejor no cruzarse con Alemania o Brasil", opinó.

No obstante, el 'Flaco' no deja de pensar que Argentina es candidata al título. "Los candidatos son Alemania, Brasil y Argentina. Atrás vienen España, que está en un proceso de recambio, y Bélgica, que individualmente tiene muy buenos jugadores; el tema es cuando se juntan", concluyó.