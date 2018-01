Menéndez: "Veo posible una reunión entre Cristina Kirchner y Sergio Massa"

El presidente del Partido Justicialista bonaerense, Gustavo Menéndez, habló acerca de la reciente reunión que mantuvo con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el nuevo armado del peronismo: “Veo posible una reunión entre Cristina Kirchner y Sergio Massa. Es necesario que se dé”; al tiempo que aclaró: “No me imagino a Cristina siendo candidata en 2019”.

En una entrevista en el programa Crónica Anunciada, que se emite por Fm La Patriada 102.1, el intendente de Merlo llamó a la unidad de los dirigentes peronistas: “El camino necesario es juntarnos con todos los que formaban parte del peronismo hace tres o cuatro años. No importa la foto del encuentro, sino que el campo popular pueda volver a construir. Nos tiene que unir la preocupación de lo que está pasando. El objetivo es que el PJ vuelva a ser representativo”. Y agregó: “Hablo con Cristina y Máximo y todos estamos detrás del mismo objetivo. Debemos aprender de las derrotas y transformarnos en una mejor versión de nosotros mismos para volver al gobierno”.

Consultado sobre el liderazgo de Cristina Kirchner, Menéndez opinó: “A Cristina no la conocía tanto, es una persona que me sorprendió para bien. El 37% de ella indica que es la dirigente del peronismo con mayor adhesión popular, pero no alcanza. Tenemos que prepararnos mejor si queremos volver”. Sin embargo, advirtió: “No me imagino a Cristina siendo candidata en 2019 y tampoco con la centralidad que tenía hasta este momento”.

Por otro lado, el dirigente del peronismo provincial fue auspicioso con respecto a un encuentro entre Cristina Kirchner y Sergio Massa: “Creo que se puede dar una reunión entre ellos dos, necesitamos volver a hablar de las ideas”.

Además, hizo referencia al rol de Florencio Randazzo dentro del armado del Partido Justicialista: “Fue un error de Randazzo y de todos no ponerse de acuerdo para ir juntos. Lo mejor hubiera sido que Florencio acordara con Cristina para ser el primer candidato a diputado”; y sentenció: “Fueron errores compartidos que Randazzo no fuera candidato y que la ex presidenta no diera la interna. El peronismo debería haber sido parte de Unidad Ciudadana después de una interna”.

Por último, Menéndez concluyó: “El peronismo está preparado para volver a construir; el gobierno necesita una oposición inteligente, fuerte y organizada. Tenemos que tender puentes que nos hermanen, estamos en ese camino”.