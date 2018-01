Recluido en su casa de Punta del Este, el economista Carlos Melconian se sale del discurso optimista de los actuales funcionarios y pronostica un año que puede tener algunas complicaciones. Sin pelos en la lengua, expone las internas del Gabinete y acusa de "infiltrados pseudo progresistas" a algunos de ellos.

En diálogo con el diario La Nación, Melconian se autodefine como un "soldado incondicional del presidente Mauricio Macri", una calificación que le habría valido muchas críticas de haber sido expresada por un funcionario kirchnerista, pero los tiempos son otros.

Melconian confiesa que esperaba ser designado como ministro de Economía por Macri y califica de "error garrafal" la reparación histórica con los jubilados por el costo fiscal. Además, agrega: "¿El país está caro en dólares? Sí. Evidentemente estamos frente a un conflicto que hay que solucionar".

"Ese no es el puebo. Yo juego a la pelota con el pueblo todos los días en Valentín Alsina", afirma para distanciarse de los incidentes en las protestas contra la reforma previsional. De la reforma tributaria afirma que es "tardía y molesta" y blanquea que no era tan optimista sobe el rumbo con Macri presidente: "Yo estaba dentro de los que creían que lluvia de dólares no iba a haber. Mi sugerencia al Presidente era que 2016 daba negativo. Pero otros le decían al Presidente: 'Tu sola presencia hace un giro de 180°. Vas a recibir lluvia de dólares, la demanda de dinero va a volar y no tenés techo'".

Asimismo, dijo que "no es sostenible" el crecimiento de los créditos hipotecarios mientras haya una inflación como la actual, cercana al 25 por ciento anual. Y si bien califica al gobierno actual como "un gobierno de CEOs", que debe buscar un equilibrio "entre la estabilidad macroeconómica y el enfoque empresarial", afirma: "Para tener una economía sostenida y sustentable hacen falta seis años más de Macri. La puesta a punto demanda una administración. Y el crecimiento, otra".