El ex funcionario de Macri dio un pronóstico preocupante para el país.

Carlos Melconian salió con una dura advertencia contra el Gobierno y afirmó: "Viene bravo diciembre". Es por los pronósticos de inflación tras los anuncios de tarifazos y aumentos de nafta.

El ex presidente del Banco Nación que puso Mauricio Macri dio duras definiciones sobre Cambiemos en una entrevista con Radio Mitre.

Sobre la inflación, el economista adelantó: "Viene bravo diciembre, puede ser 2.6, 2.7, 2.8 o 2.9". "Claramente diciembre se está convirtiendo en un mes atípico", afirmó. "La inflación está cerrando en el 23, el 24", reveló sobre el índice de precios de 2017 en una charla con Marcelo Longobardi en esa radio.

Volvió a apuntar contra su archirrival en el Gobierno: Federico Sturzenegger, titular del Banco Central. "Lo que está aflorando es dos cosas, primero esta tensión entre la política monetaria y la política fiscal que corren con dinámica diferente. Y la segunda cuestión: acá ha habido un diagnóstico, ha habido un programa. Mejorar el poder de compra de los salarios, una tasa de interés alta que no aborte la actividad, subir la actividad pero que no traiga inflación... Si no hay un viraje a encontrar mayor consistencia en las velocidades y en las dinámicas que uno quiere aplicar, la tensión va a pasar por sacrificar alguna cara del cubo", expresó.

Y siguió: "Lo ha definido el propio presidente del Banco Central, vienen tres o cuatro meses donde él mismo ha anunciado para sacarse esta presión de encima que la tasa de interés va a continuar alta".